Взбиваем капусту с кефиром – и через 15 минут вкусный ужин на столе: у домашних только за ушами пищит от удовольствия

Опубликовано: 10 марта 2026 00:12
Взбиваем капусту с кефиром – и через 15 минут вкусный ужин на столе: у домашних только за ушами пищит от удовольствия
Взбиваем капусту с кефиром – и через 15 минут вкусный ужин на столе: у домашних только за ушами пищит от удовольствия
Legion-Media
Рецепт простого и вкусного ужина на скорую руку

Иногда сил и времени готовить что-то сложное совсем нет, а накормить домашних сытным и вкусным ужином надо. В таком случае выручит этот простой рецепт, которым поделилась автор Дзен-канала "Готовит Самира" (18+).

Что потребуется:

  • капуста – 350 г;
  • луковица – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт;
  • подсолнечное масло – 40 мл;
  • яйцо – 2 шт.;
  • кефир – 1,5 стакана;
  • сода – 1 чайная ложка;
  • соль – 1 чайная ложка;
  • перец – по вкусу;
  • мука – 0,4 кг.

Как приготовить:

В первую очередь мелко шинкуем капусту. Затем нарезаем луковицу четверть кольцами. Морковь натираем на терке.

В сковороде с подсолнечным маслом пассеруем лук 1-2 минуты, затем добавляем морковь, капусту. Солим, перчим по вкусу и тушим все под крышкой 12 минут, время от времени помешивая.

Между тем в отдельную миску разбиваем яйца, всыпаем соль и все взбиваем венчиком. В другую емкость наливаем кефир, засыпаем соду и взбиваем венчиком. Смешиваем кефир с яйцом и снова все взбиваем.

Просеиваем муку и вводим ее в кефирно-яичную смесь. Перемешиваем до однородности. Добавляем в тесто капусту с луком и морковью. Перемешиваем. Столовой ложкой выкладываем смесь на разогретую сковороду с подсолнечным маслом и обжариваем капустные пышки с двух сторон до золотистости. Подаем со сметаной.

Ранее мы сообщали, как можно приготовить вкусный и сытный ужин, взбив картофель с яйцом.

Автор:
Ольга Зайцева
