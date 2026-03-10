Взбиваем капусту с кефиром – и через 15 минут вкусный ужин на столе: у домашних только за ушами пищит от удовольствия

Иногда сил и времени готовить что-то сложное совсем нет, а накормить домашних сытным и вкусным ужином надо. В таком случае выручит этот простой рецепт, которым поделилась автор Дзен-канала "Готовит Самира" (18+).
Что потребуется:
- капуста – 350 г;
- луковица – 1 шт.;
- морковь – 1 шт;
- подсолнечное масло – 40 мл;
- яйцо – 2 шт.;
- кефир – 1,5 стакана;
- сода – 1 чайная ложка;
- соль – 1 чайная ложка;
- перец – по вкусу;
- мука – 0,4 кг.
Как приготовить:
В первую очередь мелко шинкуем капусту. Затем нарезаем луковицу четверть кольцами. Морковь натираем на терке.
В сковороде с подсолнечным маслом пассеруем лук 1-2 минуты, затем добавляем морковь, капусту. Солим, перчим по вкусу и тушим все под крышкой 12 минут, время от времени помешивая.
Между тем в отдельную миску разбиваем яйца, всыпаем соль и все взбиваем венчиком. В другую емкость наливаем кефир, засыпаем соду и взбиваем венчиком. Смешиваем кефир с яйцом и снова все взбиваем.
Просеиваем муку и вводим ее в кефирно-яичную смесь. Перемешиваем до однородности. Добавляем в тесто капусту с луком и морковью. Перемешиваем. Столовой ложкой выкладываем смесь на разогретую сковороду с подсолнечным маслом и обжариваем капустные пышки с двух сторон до золотистости. Подаем со сметаной.
