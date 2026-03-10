Мешаю грибы с курицей и кидаю на тесто: Получаю быстрый пирог за 35 минут

Не всегда приготовление пирога - сложное замороченное дело. Для получения вкусного блюда с курицей и грибами достаточно быстро замесить тесто, положить на него начинку и запечь, выйдет вкуснятина всего за 35 минут.
Способ приготовления простого, но сытного и вкусного пирога с курицей и грибами рассказывают на канале "Простые рецепты", подойдёт и для перекуса с друзьями, и для ужина в кругу семьи.
Для приготовления песочного теста нужно взять:
- 250 г муки;
- 125 г сливочного масла;
- 1 яйцо;
- 3 с. л. воды;
- щепотку соли.
Для начинки нужно:
- 250 г куриного филе;
- 200 г шампиньонов;
- 1 луковицу;
- 100 г твёрдого сыра;
- 200 мл сливок;
- чёрный молотый перец и соль.
Приготовление пирога по шагам
- Приготовим тесто. Для этого растираем муку с маслом комнатной температуры, добавляем соль, яйцо и очень холодную воду.
- Замешиваем тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам и не соберётся в шар.
- Оставим тесто в холоде, пока готовим начинку.
- На сковородке с маслом поджарим лук, добавим нарезанную отварную курицу и грибы. Жарить будем, пока продукты не станут мягкими и золотистыми.
- Подсолим, поперчим и выльем сливки. Когда они закипят, снимаем начинку с плиты, иначе сливки свернутся.
- Тесто вынимаем из холода и распределяем по форме, делая дно и бортики. Выкладываем начинку, посыпаем тёртым сыром.
- Пирог будем готовить в духовке при 180 градусов 35-40 минут.
