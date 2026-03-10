Городовой / Полезное / Мешаю грибы с курицей и кидаю на тесто: Получаю быстрый пирог за 35 минут
Мешаю грибы с курицей и кидаю на тесто: Получаю быстрый пирог за 35 минут

Опубликовано: 10 марта 2026 01:03
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт вкусной и сытной выпечки на простом тесте.

Не всегда приготовление пирога - сложное замороченное дело. Для получения вкусного блюда с курицей и грибами достаточно быстро замесить тесто, положить на него начинку и запечь, выйдет вкуснятина всего за 35 минут.

Способ приготовления простого, но сытного и вкусного пирога с курицей и грибами рассказывают на канале "Простые рецепты", подойдёт и для перекуса с друзьями, и для ужина в кругу семьи.

Для приготовления песочного теста нужно взять:

  • 250 г муки;
  • 125 г сливочного масла;
  • 1 яйцо;
  • 3 с. л. воды;
  • щепотку соли.

Для начинки нужно:

  • 250 г куриного филе;
  • 200 г шампиньонов;
  • 1 луковицу;
  • 100 г твёрдого сыра;
  • 200 мл сливок;
  • чёрный молотый перец и соль.

Приготовление пирога по шагам

  1. Приготовим тесто. Для этого растираем муку с маслом комнатной температуры, добавляем соль, яйцо и очень холодную воду.
  2. Замешиваем тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам и не соберётся в шар.
  3. Оставим тесто в холоде, пока готовим начинку.
  4. На сковородке с маслом поджарим лук, добавим нарезанную отварную курицу и грибы. Жарить будем, пока продукты не станут мягкими и золотистыми.
  5. Подсолим, поперчим и выльем сливки. Когда они закипят, снимаем начинку с плиты, иначе сливки свернутся.
  6. Тесто вынимаем из холода и распределяем по форме, делая дно и бортики. Выкладываем начинку, посыпаем тёртым сыром.
  7. Пирог будем готовить в духовке при 180 градусов 35-40 минут.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как приготовить простую выпечку на Пасху, и это не кулич.

Автор:
Марина Котова
Полезное
