Городовой / Полезное / Как легко и быстро вырастить фикус Бенджамина из черенка: метод цветовода из Казахстана
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Весной от клещей - самое эффективное: всего 2 капли на одежду защитят от кровососов на весь день, можно детям Полезное
4 шт. в воду – и 10-летняя сковорода сверкает и внутри, и снаружи: от векового слоя жира и нагара не осталось и следа Полезное
2025 или 2031: когда «Зенит» должен отмечать 100 лет? Город
Пасхальные зайчики за 15 минут: без возни и заморочек — вкуснее кулича Полезное
В каком стиле построен Зимний дворец - не знают даже жители Санкт-Петербурга: интересный факт о достопримечательности Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Как легко и быстро вырастить фикус Бенджамина из черенка: метод цветовода из Казахстана

Опубликовано: 9 марта 2026 11:51
 Проверено редакцией
Как легко и быстро вырастить фикус Бенджамина из черенка: метод цветовода из Казахстана
Как легко и быстро вырастить фикус Бенджамина из черенка: метод цветовода из Казахстана
Городовой ру
Размножаем фикус Бенджамина грамотно: пусть крона будет пышнее платья невесты

Фикус Бенджамина имеет симпатичную декоративную листву разных форм и оттенков - пеструю, пятнистую, с каймой. В домашних условиях это выглядит очень красиво. Именно за декоративные свойства цветоводы и обожают выращивать фикус Бенджамина. Цветовод Ольга из Казахстана рассказала в своем дзен-канале "Klumba-plus", как размножать фикус Бенджамина черенками.

Ольга делится своим опытом выращивания и уточняет, что ее черенки дали корни за месяц. Автор блога объясняет пошагово, как укоренить черенки фикуса.

Как укоренить черенки фикуса Бенджамина?

  1. Подготовьте бутылочку с узким горлышком или пластиковый стакан с крышкой с отверстиями.
  2. Наполните емкость водой и добавьте таблетку активированного угля.
  3. Обмакните черенки в любой стимулятор корнеобразования, вставьте в воду. Постарайтесь поставить их прямо, так, чтобы они не касались стенок стакана.
  4. Поставьте стаканчик с черенками на теплоизолирующую подложку, чтобы температура воды не опускалась ниже 20-23 градусов. Активированный уголь не даст закиснуть теплой воде.
  5. Убедитесь, что на черенки попадает рассеянное освещение без прямых лучей солнца.

Первые корешки проклюнутся уже через месяц, а то и раньше. Пересаживать в горшок черенки можно, когда корешки дорастут до 2-3 см.

Как высадить черенки фикуса Бенджамина в горшок?

Для посадки понадобится мягкая рыхлая земля. Добавьте к ней столовую ложку микоризы - так растения быстрее укоренятся. Большой горшок не берите - лучше пересадите растения в более объемную емкость потом, когда они укоренятся. Не забудьте сделать дренаж, так как фикусы не любят застоя влаги в земле. В качестве дренажа подойдет, например, керамзит. Можно добавить пару кусочков древесного угля для защиты корней от загнивания.

У вас должно получиться так: на дне - керамзит и уголь, сверху - земля. Сделайте в земле углубление и поместите черенок так, чтобы корни не загнулись. Уплотнять грунт не надо - пустоты затянутся после полива, и тогда можно будет просто добавить немного земли.

Если все сделать правильно, то каждый черенок быстро приживется и адаптируется к новым условиям, а уже через год ваш растительный питомец обрастет густой декоративной кроной и будет украшать ваш дом своим привлекательным внешним видом.

Ранее "Городовой" рассказывал, какие 5 ошибок при посеве совершает каждый 3-й дачник: томатов потом с гулькин нос.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью