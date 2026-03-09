Как легко и быстро вырастить фикус Бенджамина из черенка: метод цветовода из Казахстана

Фикус Бенджамина имеет симпатичную декоративную листву разных форм и оттенков - пеструю, пятнистую, с каймой. В домашних условиях это выглядит очень красиво. Именно за декоративные свойства цветоводы и обожают выращивать фикус Бенджамина. Цветовод Ольга из Казахстана рассказала в своем дзен-канале "Klumba-plus", как размножать фикус Бенджамина черенками.
Ольга делится своим опытом выращивания и уточняет, что ее черенки дали корни за месяц. Автор блога объясняет пошагово, как укоренить черенки фикуса.
Как укоренить черенки фикуса Бенджамина?
- Подготовьте бутылочку с узким горлышком или пластиковый стакан с крышкой с отверстиями.
- Наполните емкость водой и добавьте таблетку активированного угля.
- Обмакните черенки в любой стимулятор корнеобразования, вставьте в воду. Постарайтесь поставить их прямо, так, чтобы они не касались стенок стакана.
- Поставьте стаканчик с черенками на теплоизолирующую подложку, чтобы температура воды не опускалась ниже 20-23 градусов. Активированный уголь не даст закиснуть теплой воде.
- Убедитесь, что на черенки попадает рассеянное освещение без прямых лучей солнца.
Первые корешки проклюнутся уже через месяц, а то и раньше. Пересаживать в горшок черенки можно, когда корешки дорастут до 2-3 см.
Как высадить черенки фикуса Бенджамина в горшок?
Для посадки понадобится мягкая рыхлая земля. Добавьте к ней столовую ложку микоризы - так растения быстрее укоренятся. Большой горшок не берите - лучше пересадите растения в более объемную емкость потом, когда они укоренятся. Не забудьте сделать дренаж, так как фикусы не любят застоя влаги в земле. В качестве дренажа подойдет, например, керамзит. Можно добавить пару кусочков древесного угля для защиты корней от загнивания.
У вас должно получиться так: на дне - керамзит и уголь, сверху - земля. Сделайте в земле углубление и поместите черенок так, чтобы корни не загнулись. Уплотнять грунт не надо - пустоты затянутся после полива, и тогда можно будет просто добавить немного земли.
Если все сделать правильно, то каждый черенок быстро приживется и адаптируется к новым условиям, а уже через год ваш растительный питомец обрастет густой декоративной кроной и будет украшать ваш дом своим привлекательным внешним видом.
Ранее "Городовой" рассказывал, какие 5 ошибок при посеве совершает каждый 3-й дачник: томатов потом с гулькин нос.