Эти 5 ошибок при посеве совершает каждый 3-й дачник: томатов потом с гулькин нос

Главные ошибки дачников при посеве томатов на рассаду

Посев томатов на рассаду - это очень ответственный шаг, от которого во-многом зависит качество и количество будущего урожая, поэтому к процессу нужно относиться серьезно. Однако многие дачники особо не церемонятся - накидали в горшок семена и ждут всходов, а потом удивляются, почему помидоры не наросли. Дачник со стажем дед Егор рассказал, какие ошибки при посеве томатов на рассаду совершает каждый третий дачник.

Перечислим главные ошибки огородников во время посадки томатов.

Ведро вместо стаканчика

Многие уверены, что чем больше земли, тем лучше для корней, поэтому высеивают семена в большие контейнеры. На самом деле земля в объемной емкости долгое время не просыхает, из-за чего в ней заводятся плесень и грибки, и корни начинают гнить. Рассада желтеет, чахнет, падает. Поэтому семена правильно сажать в стаканчики объемом 200-300 мл, а затем по мере роста пересаживать в более просторные емкости, но не огромные.

Посев как из пулемета

Высыпая в одну кучу весь пакетик, дачник думает, что чем больше посеет, тем больше взойдет. И, действительно, всходы проклевываются густо, как щетка, но каждому ростку не хватает воздуха, питания и влаги, что приводит к вытягиванию и ослаблению рассады. А еще густая посадка - это раздолье для черной ножки. Поэтому дед Егор рекомендует оставлять между семенами дистанцию минимум 2-3 см.

Объемный полив

Рассаду нельзя поливать большим объемом воды, поскольку в образовавшемся болоте корни перестают дышать и гнить. А еще в такой земле заводятся грибки и бактерии. Растение начинает болеть. Поливать томатную рассаду нужно умеренно, чтобы почва была влажной, но не мокрой.

Кромешная тьма

Когда взошли ростки, дачники ставят стаканчики на подоконник, считая, что света теперь достаточно. Между тем в марте световой день составляет 8-9 часов, тогда как молодым всходам нужно как минимум 12 часов. Недостаток света провоцирует вытягивание рассады. Поэтому обязательно следует приобрести приборы искусственного освещения и досвечивать рассаду.

Отсутствие подкормок

Дачники редко подкармливают маленькую рассаду, боясь обжечь молодые корешки. Но дед Егор уверяет, что такой крошечной рассаде питание нужно как никогда, поскольку она растет, развивается, строит клетки. Без питания ростки бледнеют, слабеют, истончаются, начинают болеть.

"Правильно так: как только появятся 2-3 настоящих листочка, начинаем подкармливать! Раз в 10-14 дней даём комплексное удобрение (половинную дозу от указанной на упаковке). Или органические подкормки – настой золы, гуматы", - советует дед Егор.

