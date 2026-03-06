Сколько километров от Волгограда до Санкт-Петербурга?

Новости по теме

Путешествие по-королевски: 5 доступных "фишек" во время поездки на поездах РЖД – проводники держат их в секрете

Не поезд, а его «сердце»: в Коломне стартовали испытания ключевых узлов высокоскоростного поезда для ВСМ

19 часов в пути и билеты по разрешению: как добирались из петербурга в Москву на поезде в царские времена

Солнечные часы «Время мастера» в Петербурге: кованая история и истинное время

Пожар на борту: что делать, если во время полета на самолете загорелся гаджет

