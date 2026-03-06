Городовой / Вопросы о Петербурге / Сколько километров от Волгограда до Санкт-Петербурга?
Сколько километров от Волгограда до Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 6 марта 2026 09:35
 Проверено редакцией
указатель, дорога
Сколько километров от Волгограда до Санкт-Петербурга?
Global Look Press/Svetlana Vozmilova/
От Волгограда до Санкт-Петербурга путь по автомобильной трассе составит почти 1 700 километров. 

Расстояние от Волгограда до Санкт-Петербурга по автомобильной трассе составляет 1 682 км. По прямой линии (воздушное расстояние) — около 1 545 км.

Время в пути

На автомобиле при средней скорости около 70 км/ч без остановок дорога займёт примерно 23–24 часа. Однако реальное время может увеличиться из-за пробок, состояния дорог и остановок для отдыха.

На поезде путь занимает около 34–36 часов. По данным на 2024 год, поезд 089А/090А курсирует между городами ежедневно, отправляется из Волгограда в 01:07 (по нечётным дням).

На самолёте время в пути составляет примерно 2 часа 15 минут.

Интересные факты

Маршрут на машине проходит через несколько регионов. Путь пролегает через Волгоградскую, Тамбовскую, Рязанскую, Тульскую, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области.

На трассе есть платные участки. В частности, маршрут включает отрезки на трассах М4 и М11.

Санкт-Петербург и Волгоград связаны не только географически, но и исторически. Оба города играли важную роль в разных периодах российской истории — от времён Петра I до Великой Отечественной войны.

Разница в климате. Волгоград расположен в зоне умеренно континентального климата с жарким летом и холодной зимой, а Санкт-Петербург — в зоне умеренно морского климата с прохладным летом и влажной зимой. Путешествие между городами позволяет ощутить контраст погодных условий.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
