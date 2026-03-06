Городовой / Вопросы о Петербурге / Какие документы нужны для замены водительского удостоверения?
Какие документы нужны для замены водительского удостоверения?

Опубликовано: 6 марта 2026 10:45
 Проверено редакцией
Набор документов для замены прав зависит от причины замены, но во всех случаях понадобится паспорт и квитанция об оплате госпошлины.

Для замены водительского удостоверения в Санкт-Петербурге в 2026 году потребуются определённые документы, которые зависят от причины замены. Основные случаи, когда нужна замена прав: истечение срока действия, смена персональных данных, утеря, порча документа, открытие новой категории или изменение состояния здоровья.

Основные документы

Независимо от причины замены, понадобятся:

  • Документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ или другой документ, например удостоверение военнослужащего).
  • Квитанция об оплате государственной пошлины.

Размер госпошлины в 2026 году:

  • 4 000 рублей — за обычное водительское удостоверение на пластиковой основе;
  • 6 000 рублей — за удостоверение нового поколения с чипом.

Медицинская справка по форме №003-В/у требуется, если права меняются по истечении срока действия или если водитель хочет получить новые права сразу на 10 лет. Если замена связана с изменением персональных данных, а не с истечением срока, справка может не понадобиться.

Старые права нужны, если замена связана с истечением срока действия, порчей или открытием новой категории. Если права утеряны или украдены, вместо них потребуется документ о заявлении в полицию или протокол об утере.

Дополнительные документы в зависимости от ситуации:

  • При смене фамилии, имени или отчества — документ, подтверждающий изменение персональных данных (например, свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени).
  • При необходимости внести сведения о владельце буквами латинского алфавита — заграничный паспорт.
  • Документы, подтверждающие льготу для оплаты госпошлины (если применимо).

Где подавать документы

Заменить права можно несколькими способами:

  • Через портал Госуслуг. Нужно заполнить заявление онлайн, оплатить госпошлину и в назначенный день прийти в отделение ГИБДД с оригиналами документов.
  • В МФЦ. Список центров, предоставляющих эту услугу, можно найти на сайте «Мои документы». В МФЦ потребуется фотография и образец личной подписи заявителя в электронном виде.
  • В отделении ГИБДД. Можно подать документы лично, заполнив заявление на месте.

Важные нюансы

  • С 1 января 2026 года автоматическое продление водительских прав отменено. Если срок действия удостоверения истекает после 31 декабря 2025 года, его нужно менять в обычном порядке.
  • Заменить права можно заранее — за 6 месяцев до истечения срока действия. Новые права будут действовать 10 лет с момента выдачи.
  • Езда с просроченными правами запрещена и влечёт штраф от 5 000 до 15 000 рублей.
  • Граждане России могут заменить водительское удостоверение в любом регионе, не обязательно по месту прописки.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
