Какие документы нужны для замены водительского удостоверения?

Для замены водительского удостоверения в Санкт-Петербурге в 2026 году потребуются определённые документы, которые зависят от причины замены. Основные случаи, когда нужна замена прав: истечение срока действия, смена персональных данных, утеря, порча документа, открытие новой категории или изменение состояния здоровья.
Основные документы
Независимо от причины замены, понадобятся:
- Документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ или другой документ, например удостоверение военнослужащего).
- Квитанция об оплате государственной пошлины.
Размер госпошлины в 2026 году:
- 4 000 рублей — за обычное водительское удостоверение на пластиковой основе;
- 6 000 рублей — за удостоверение нового поколения с чипом.
Медицинская справка по форме №003-В/у требуется, если права меняются по истечении срока действия или если водитель хочет получить новые права сразу на 10 лет. Если замена связана с изменением персональных данных, а не с истечением срока, справка может не понадобиться.
Старые права нужны, если замена связана с истечением срока действия, порчей или открытием новой категории. Если права утеряны или украдены, вместо них потребуется документ о заявлении в полицию или протокол об утере.
Дополнительные документы в зависимости от ситуации:
- При смене фамилии, имени или отчества — документ, подтверждающий изменение персональных данных (например, свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени).
- При необходимости внести сведения о владельце буквами латинского алфавита — заграничный паспорт.
- Документы, подтверждающие льготу для оплаты госпошлины (если применимо).
Где подавать документы
Заменить права можно несколькими способами:
- Через портал Госуслуг. Нужно заполнить заявление онлайн, оплатить госпошлину и в назначенный день прийти в отделение ГИБДД с оригиналами документов.
- В МФЦ. Список центров, предоставляющих эту услугу, можно найти на сайте «Мои документы». В МФЦ потребуется фотография и образец личной подписи заявителя в электронном виде.
- В отделении ГИБДД. Можно подать документы лично, заполнив заявление на месте.
Важные нюансы
- С 1 января 2026 года автоматическое продление водительских прав отменено. Если срок действия удостоверения истекает после 31 декабря 2025 года, его нужно менять в обычном порядке.
- Заменить права можно заранее — за 6 месяцев до истечения срока действия. Новые права будут действовать 10 лет с момента выдачи.
- Езда с просроченными правами запрещена и влечёт штраф от 5 000 до 15 000 рублей.
- Граждане России могут заменить водительское удостоверение в любом регионе, не обязательно по месту прописки.