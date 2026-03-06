Сколько ехать от Петрозаводска до Санкт-Петербурга?

Расстояние от Петрозаводска до Санкт-Петербурга составляет около 420–430 км в зависимости от выбранного маршрута. Время в пути зависит от вида транспорта и условий поездки.
На автомобиле
Расстояние от Петрозаводска до Санкт-Петербурга на машине — 430 км, а время в пути составит от 5,30 ч до 6 ч.
Маршрут проходит по трассе Р-21 «Кола» через Лодейное Поле, Сясьстрой и другие населённые пункты. Дорога в основном хорошего качества, но на участке в Карелии может быть менее благоустроенной. Заправок на трассе достаточно, но между Инемой и посёлком Пряжа их нет — расстояние около 100 км.
На поезде
По данным на 2026 год, минимальное время в пути на поезде — 5 часов 6 минут (поезд 805В), максимальное — 12 часов 2 минуты (поезд 160А). Поезда отправляются со станции Петрозаводск-Пасс. и прибывают на Ладожский вокзал в Санкт-Петербурге.
Среди курсирующих поездов — фирменный «Арктика» (015А) и скоростные «Ласточки». Расписание и наличие мест рекомендуется уточнять заранее, так как оно может меняться.
На автобусе
Прямых автобусных рейсов из Петрозаводска в Санкт-Петербург нет. Возможны только маршруты с пересадками, например, с отправлением с Петрозаводского автовокзала и прибытием на Московский вокзал в Санкт-Петербурге через станцию метро «Обводный канал». Среднее время в пути с учётом пересадок — около 7 часов 40 минут.
На самолёте
По данным на 2026 год, прямых рейсов из Петрозаводска в Санкт-Петербург нет. Возможны только перелёты с пересадками, например, через Москву. Время в пути и стоимость билета зависят от выбранного маршрута и авиакомпании.