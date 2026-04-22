Идеальные локации на майские праздники найдены - как добраться, что посмотреть: загранник не понадобится

Где стоит побывать в начале мая

В майские праздники многие россияне начинают путешествовать, так как у них появляются выходные дни. Где можно провести время с пользой, набраться новых впечатлений, а также отдохнуть душой и телом? Портал "ПСЖР" советует совершить мини-путешествие за границу в одну из представленных стран.

Беларусь

Для въезда в Беларусь достаточно российского паспорта, но можно использовать и загранник. В качестве транспорта советуем использовать самолет или поезд. На данный момент прямые рейсы в Беларусь совершаются не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и Сочи, Екатеринбурга, Челябинска и т.д.

"Прилетайте в Минск, чтобы насладиться красивой архитектурой и вкусными драниками, а после отправляйтесь смотреть на замки. В стране есть и родовые гнёзда местных князей, и неоготические дворцы, и королевские резиденции", - сообщает источник.

Также советуем посетить Гродно, Брест, Гомель, Витебск. Эти города отличаются друг от друга достопримечательностями, историей, поэтому там точно будет интересно.

Армения

Для посещения этой страны виза не нужна. При прилете на самолете достаточно обычного паспорта, но в других случаях потребуется и загранник. Прямые рейсы в Армению есть в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани.

"Стоит посетить языческий храм Гарни, построенный ещё в I веке, и древний монастырь Хор Вирап, располагающийся у подножия священной горы Арарат. На рассвете и закате в этих локациях особенно красиво и получаются очень эффектные фотографии", - рассказывает портал.

В Армении очень красивая природа. Здесь можно отдохнуть на берегу озера Севан, увидеть местные леса и долины. Купаться в озере вряд ли получится, так как вода остается холодной даже летом.

