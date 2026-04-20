Куда поехать на майские праздники - есть два варианта: здесь тихо, красиво и уютно - никаких шумных мегаполисов

Места, которые стоит посетить на майских праздниках

Майские праздники все ближе, поэтому многие россияне находятся в поисках мест, которые можно посетить в качестве туриста. Для тех, кто устал от шумных городов и хочет быть поближе с природой, есть подходящие варианты. Речь идет о Байкале и Алтае. Почему эти живописные места нужно посетить именно в мае? Портал "Яндекс-Путешествия" рассказал об этом подробнее.

Байкал

Legion-Media

Начало мая - идеальное время для посещения Байкала. В это время на озере начинается ледоход. Увидеть уникальное явление можно примерно с 1 по 4 мая. В северной части лед держится до конца месяца.

Именно тогда можно увидеть бирюзовую воду, уплывающий лед. Вода для купания не подходит, так как ее температура в это время обычно не превышает +10 градусов.

Legion-Media

Майские праздники также подходят для создания красивых кадров, так как в это время начинают цвести подснежники, багульник и грушанка.

Legion-Media

"В культурно-образовательной программе — музей Байкала в Листвянке и музей деревянного зодчества «Тальцы» по дороге от Иркутска к Байкалу", - сообщает источник.

Горный Алтай

Legion-Media

В майские праздники тут обычно стоит хорошая погода, поэтому ничто не помешает длительным прогулкам. Именно в это время происходит расцвет дикой природы, которая не уступает Байкалу. На территории Алтая есть множество долин, рек, озер.

"В Горно-Алтайске и Барнауле начинаются десятки пеших и автомобильных туров по Алтаю. Обычно экскурсионные вылазки рассчитаны на пять-семь дней, за которые можно не спеша посетить основные достопримечательности: Телецкое озеро и озеро Манжерок, Каракольскую долину, ледники на горе Актру, долину Чемал", - рассказывает портал.

Legion-Media

К походу стоит готовиться заранее. Важно взять с собой средства от клещей и комаров, а также учесть, что во время путешествия будет повышенная влажность, сырость. Для людей, которые предпочитают экстремальный отдых, также есть подходящий вариант - сплав по реке или подъем на гору Актру и пик горы Белуха.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие места на побережье Черного моря подойдут для отдыха "дикарем".