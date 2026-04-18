Для любителей отдыха "дикарем" - самое то: кемпинги на берегу Черного моря - с чистыми пляжами и лазурной водой

Не всем нравится проводить отпуск в душном гостиничном номере, поэтому находятся туристы, которые выбирают отдых "дикарем". Особой популярностью пользуются кемпинги на побережье Черного моря. Важно располагаться только в разрешенных местах, что обеспечит комфорт и безопасность. Портал "КП" рассказал о них подробнее.
Благовещенская коса
Если двигаться от Анапы в сторону Тамани, то можно добраться до станицы Благовещенская. Здесь находится одна из самых красивых песчаных кос, которую нужно обязательно увидеть своими глазами. Рядом с Черным морем расположен лиман, который пользуется популярностью у виндсерферов.
Стоит обратить внимание, что здесь нет пресноводных источников. За въезд на Благовещенскую косу придется заплатить 500 рублей.
Точные координаты: 45.093883, 36.940155.
Должанская коса
"Должанская коса находится в нескольких километрах от Ейска. Здесь есть кемпинги со всей необходимой инфраструктурой, а в начале косы — несколько магазинчиков. Пляжи состоят из мелкого ракушечника, вода хорошо прогревается уже в начале июня", - сообщает источник.
Точные координаты: 46.61726, 37.7926.
Поселок Морской
Этот поселок расположен рядом с Ейском, не доезжая окраины Морского можно увидеть съезд, который ведет на песчано-каменистый пляж. Туристы разбивают палатки прямо на берегу. Здесь нет никакой инфраструктуры и большого количества людей, что станет идеальным вариантом для тех, кто любит особенно "дикий" отдых.
Точные координаты: 46.69733319890745, 38.19930798904187.
Ранее портал "Городовой" рассказал, куда поехать на майские праздники.