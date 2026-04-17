Ночные прогулки Медного всадника: эти и другие страшные легенды Питера, от которых стынет кровь

Самые жуткие городские легенды Санкт-Петербурга

В каждом городе существуют свои легенды и истории о блуждающих по ночам призраках, мистических местах и магических особенностях различных городских объектов. Но именно в Санкт-Петербурге подобные истории действительно воспринимаются более жутко и ощутимо. Слушаешь их и веришь, даже если ты убежденный скептик. Видимо, мрачность Питера делает такие легенды особенными, живыми.

Расскажем о самых популярных легендах Питера, от которых в жилах стынет кровь.

Древние проклятия Медного всадника

Мало кто знает, что под копытами коня Петра Первого, поставленного на Сенатской площади, лежит «Гром-камень» — валун, в котором будто пульсирует древняя сила. Есть легенда, что француз Фальконе, который и создал памятник, много раз видел во сне императора, который велел служить ему. Спокойно спать скульптор смог лишь тогда, когда нашел идеальную глыбу у Лахты под монумент - есть предание, что в этом месте приносили в жертву коней, а изгнанные монахом бесы находили пристанище.

Теперь Медный всадник сходит по ночам со скалы, обходит свои владения и оберегает город. Даже во время блокады ленинградцы верили, что пока стоит Петр, город будет жить.

Обводный канал

Это место получило народное название "черная вена Петербурга". В 1923 году рабочие нашли здесь останки человека, а также камень с непонятными символами, напоминающими древнескандинавские руны. Заморачиваться тогда не стали, камень пустили на бордюр, а кости выбросили.

С тех пор именно в этом месте чаще всего с собой кончают суицидники. Есть легенда, что тех, кто приходит сюда, зовут в воду чужие голоса и манят взгляды из глубины. Психиатр Ефимсон, работая со случаями суицида, определил, что раз в 10 лет здесь кто-нибудь бросается в воду.

Ротонда на Гороховой

За дверью дома на Гороховой, 57, расположена Ротонда. Говорят, что эта круглая лестница уходит в пустоту. Существует миф, что живший здесь ранее эзотерик граф Зубов проводил в Ротонде тайные обряды, и пространство «сломалось». С тех пор время здесь течет иначе. Например, есть люди, утверждающие, что поднимались на третий этаж, а оказались на первом.

Петербургские сфинксы

Сфинксам, установленным на Университетской набережной, более трёх тысяч лет, и лица их выточены по образу фараона Аменхотепа III. Их привезли сюда в 1834 году. Теперь они стоят здесь, будто впитав в себя дыхание двух миров — египетской пустыни и северной Невы. Петербуржцы уверяют, что по ночам глаза сфинксов оживают. Они шепчут на непонятном языке, их тени удлиняются до самой воды, и смотрят они не на людей, а сквозь них.

Ранее "Городовой" рассказывал о кладбище староверов и колдунов: самое мистическое место Петербурга — даже местные обходят стороной.