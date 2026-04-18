Первая и важная подкормка лука весной: 1 ложка в воду – и луковицы вырастут размером с арбуз, а перья не пожелтеют
Первая и важная подкормка лука весной: 1 ложка в воду – и луковицы вырастут размером с арбуз, а перья не пожелтеют

Опубликовано: 18 апреля 2026 22:01
 Проверено редакцией
Чем подкормить лук в апреле, чтобы получить богатый урожай 

Апрель – самое время для подкормки лука, посаженного под зиму. Чем нужно обязательно удобрить огородную культуру, чтобы собрать щедрый урожай, в Дзен-канале Procvetok (18+) рассказал опытный белорусский агроном Петр Ломонос.

По словам эксперта, в первую очередь в апреле важно прорыхлить грядки, где растет лук. Это обеспечит поступление воздуха к корням. В результате лук начнет активно расти.

Первая подкормка

Затем, как только появится 3-4 листочка, необходимо внести азотную подкормку, чтобы перья не желтели, а лук активно рос. Оптимальным вариантом станет сульфат аммония. Достаточно развести 1 столовую ложку этого удобрения в 10-литровом ведре воды, все размешать и полить грядку с луком.

Как объяснил Петр Ломонос, сульфат аммония – это идеальное удобрение для весны. В нем содержится и азот, и сера, от которых луковые перья зеленеют прямо на глазах.

Альтернативный вариант

Если нет сульфата аммония, то допустимо применять аммиачную селитру из расчета 35 граммов на 1 квадратный метр. Но не больше: иначе можно обжечь корневую систему. Вносить удобрение важно после полива или дождя, равномерно распределив по рядкам и заделав в грунт.

Вторая подкормка

Через 3-4 недели после первой подкормки необходимо внести вторую. Она должна быть комплексной и содержать в равных количествах азот, фосфор и калий. Достаточно развести 1 столовую ложку удобрения с формулой NPK 18-18-18 в 10 литрах воды и полить лук.

