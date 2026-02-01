Из всех сортов лука сажаю только 2: от урожая спасу нет даже на Севере – луковицы выросли размером с кулак

Кандидат сельскохозяйственных наук Юлия Кондратенок в Telegram-канале Procvetok (18+) назвала 2 сорта лука, которые покорили дачников рекордным урожаем. Отличаются неприхотливостью, устойчивостью к заболеваниям и хорошей лежкостью. Луковицы вырастают размером с кулак, сочными и ядреными.

Сорт "Ред Барон"

Раннеспелый сорт красного лука голландской селекции, который выращивают даже на Севере. Урожай можно копать через 100-120 дней после появления всходов. Луковицы вырастают крупными, сочными, полуострыми. Идеально подходят для супов и салатов. Дачники хвалят "Ред Барон" за богатый урожай, отличную лежкость и устойчивость к стрелкованию.

Сорт "Стурон"

Сорт белого лука голландской селекции, который прославился устойчивостью к капризам погоды, болезням и неприхотливостью. С легкостью адаптируется к любому климату и грунту. С момента посева до сбора урожая проходит 100-110 дней.

Луковицы вырастают крупными, плотными, с приятным острым вкусом. Идеально подходят и для кулинарии, и для консервации. Хранятся до самого лета и не теряют своих вкусовых качеств.

Отзывы дачников

Дачники оставляют о перечисленных сортах лука только положительные отзывы:

"Лук "Ред Барон" вырос у нас даже в условиях Заполярья. Несмотря на привычные летние заморозки, в стрелку не ушел и радовал нас все лето плотным зеленым пером. Луковицы выросли плотными и крупными". "Сорт лука "Стурон" мне понравился. Луковицы сочные и при этом не злые. Отлично идут и в салаты, и в горячие блюда".

