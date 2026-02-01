Рассада будет крепче булавы Ильи Муромца: хитрые дачники знают секретный прием – залог богатого урожая

В преддверии посевного сезона садоводам и огородникам предстоит приступить к посеву семян. Даже в этом, казалось бы, простом процессе существуют нюансы, требующие внимания.
Для обеспечения крепкой и здоровой рассады, способной принести обильный урожай, особенно важны правильные подкормки. Агроном и выпускница Тимирязевской академии Ксения Давыдова рассказала, как обеспечить растениям правильный уход.
Специалист рекомендует применять картофельный отвар для полива рассады. После отваривания картофеля необходимо остудить воду, процедить её, разбавить небольшим объемом чистой воды и использовать для полива молодых растений. Данную процедуру следует проводить один раз в неделю.
Кроме того, агроном советует использовать настой луковой шелухи для полива. Это средство эффективно препятствует размножению бактерий и обеспечивает защиту рассады от различных заболеваний.
Для приготовления настоя потребуется стакан сухой луковой шелухи, которую следует поместить в емкость и залить двумя стаканами воды. Смесь доводится до кипения на огне. После остывания раствор тщательно перемешивается и настаивается в течение двух дней. Затем настой процеживается и разбавляется двумя литрами чистой отстоянной воды. Поливать растения этим раствором рекомендуется один раз в неделю.
Ранне мы рассказали о высокоурожайном сорте картофеля, который по вкусовым качествам превзойдет мясо.