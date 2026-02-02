Какой лук добавлять в фарш: сырой, ошпаренный или жареный – эксперт дала четкий ответ, в давнем споре хозяек поставлена точка

Многие хозяйки добавляют в котлеты лук, ведь он придает им аромат и сочность. Однако до сих пор не утихают споры, в каком виде нужно вмешивать лук в фарш: в сыром, ошпаренном или жареном. Эксперт по кулинарии, автор Дзен-канала "Кулинарный техникум" (18+) дала четкий ответ, поставив точку в давнем споре.
Когда добавляем сырой и ошпаренный лук
Классический рецепт котлет предполагает добавление сырого лука. Он обеспечивает блюду аромат, сочность и отменный вкус. Однако сырой лук может придавать котлетам горечь. Поэтому лучше ошпарить его кипятком перед тем, как вмешивать в фарш.
Почему добавлять жареный лук – не всегда хорошая идея
Некоторые хозяйки предпочитают добавлять жареный лук. В результате котлеты получаются более нежными и мягкими. Однако во время жарки лук теряет часть сочности, поэтому его следует в большем количестве добавлять в фарш. При этом жареный лук продолжит готовиться вместе с мясом. В итоге он может подгореть, что придаст котлетам горечь.
Как лучше поступить в итоге
Таким образом, добавлять жареный лук лучше, если планируется тушить, запекать котлеты или готовить их на пару. В таком случае он не пережарится и не будет горьким. Во всех остальных случаях все же лучше вмешивать в фарш сырой лук или ошпаренный, если он может горчить.
