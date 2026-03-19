Борьба с подделками в Петербурге: Смольный ужесточает контроль
Борьба с подделками в Петербурге: Смольный ужесточает контроль

Опубликовано: 19 марта 2026 08:30
 Проверено редакцией
Борьба с подделками в Петербурге: Смольный ужесточает контроль
Борьба с подделками в Петербурге: Смольный ужесточает контроль
Global Look Press / Petrov Sergey / news.ru
Планируется внедрить механизмы блокировки недобросовестных поставщиков.

В Санкт-Петербурге ужесточат меры против подделок в детском питании и биологически активных добавках.

Эта информация прозвучала на заседании Комиссии по противодействию нелегальному обороту промышленной продукции, где участвовали представители Аппарата полномочного представителя Президента РФ, Россельхознадзора, Роспотребнадзора и ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Участники подвели итоги деятельности комиссии за прошлый год и наметили шаги для повышения ее результативности в текущем. Особый акцент сделали на пресечении фальсификаций детского питания и БАДов.

Поддельная продукция сейчас массово реализуется через маркетплейсы. Чтобы это остановить, введут систему блокировки недобросовестных продавцов и конфискации контрафакта непосредственно в пунктах выдачи.

Также предстоит перекрыть пути поставок фальсификата в город, в том числе через морской порт, — сообщили в пресс-службе Смольного.

Межведомственное сотрудничество активизируют, а усилия по недопущению незаконного оборота промышленных товаров в Петербурге продолжат.

Автор:
Юлия Аликова
