Борьба с подделками в Петербурге: Смольный ужесточает контроль

Планируется внедрить механизмы блокировки недобросовестных поставщиков.

В Санкт-Петербурге ужесточат меры против подделок в детском питании и биологически активных добавках.

Эта информация прозвучала на заседании Комиссии по противодействию нелегальному обороту промышленной продукции, где участвовали представители Аппарата полномочного представителя Президента РФ, Россельхознадзора, Роспотребнадзора и ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Участники подвели итоги деятельности комиссии за прошлый год и наметили шаги для повышения ее результативности в текущем. Особый акцент сделали на пресечении фальсификаций детского питания и БАДов.

Поддельная продукция сейчас массово реализуется через маркетплейсы. Чтобы это остановить, введут систему блокировки недобросовестных продавцов и конфискации контрафакта непосредственно в пунктах выдачи.

Также предстоит перекрыть пути поставок фальсификата в город, в том числе через морской порт, — сообщили в пресс-службе Смольного.

Межведомственное сотрудничество активизируют, а усилия по недопущению незаконного оборота промышленных товаров в Петербурге продолжат.