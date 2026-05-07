Для буйного цветения пионам – обязательно: простые правила подкормки – цветки будут пышнее кудрей Пушкина
Для буйного цветения пионам – обязательно: простые правила подкормки – цветки будут пышнее кудрей Пушкина

Опубликовано: 7 мая 2026 19:15
Автор:
Ксения Сафрыгина
 Проверено редакцией
Как продлить период цветения пионов

Многие садоводы отдают предпочтение пионам, считая их одними из наиболее красивых и неприхотливых цветов. К сожалению, период их цветения ограничен. Ароном Ксения Давыдова дала совет, как продлить бутонизацию.

Для достижения желаемого результата необходимы своевременные подкормки. Их следует начинать как можно раньше, строго соблюдая интервалы между внесением минеральных и органических удобрений. В течение всего вегетационного периода рекомендуется провести четыре подкормки пионов.

Первые три осуществляются весной. Первая подкормка направлена на стимуляцию формирования надземной части растения, способствуя развитию большего количества листьев и стеблей.

Вторая подкормка проводится в период формирования бутонов. В это время растениям необходимы фосфор и калий, при этом потребность в азоте снижается по сравнению с первой подкормкой. Это способствует активному образованию бутонов, повышению яркости их соцветий и продлению периода цветения.

Третья подкормка не является обязательной, однако она позволяет поддерживать пионы в процессе цветения и способствует его пролонгации.

С началом периода цветения рекомендуется выполнить внекорневую подкормку с использованием борной кислоты.

Ранее мы рассказали, чем подкормить лилии весной.

