Полил в марте-апреле — до июля забыл о сорняках: дешманский раствор уничтожил траву с концами

Как предупредить рост сорняков — секрет от деда Егора

Сорняки - главное бедствие каждого дачника. Вырываешь их с корнем, поливаешь химией - а толку нет. Растут себе как на дрожжах. Дачник со стажем дед Егор уверен, что в данной ситуации проблему легче предотвратить, чем решать ее. Поэтому он предлагает заранее поливать грядки в марте-апреле особой смесью, которая не даст сорнякам развиваться как минимум до июля. Своим секретным средством огородник поделился в своем дзен-канале.

Все, что нужно сделать - это растворить килограмм соли в ведре кипятка и обработать дорожки между грядками, междурядья, участки под деревьями и пустующие грядки. Достаточно по 1 л на каждый квадратный метр.

Когда обрабатывать?

Оптимальное время для процедуры - март или начало апреля . Именно в этот период сорняки только начинают просыпаться и их корни пока маленькие и слабые. А вот на культурные растения старайтесь не попадать, чтобы не погубить молодые саженцы.

После обработки ничего делать не нужно - ни рыхлить, ни копать, ни поливать. Пусть раствор проникнет в почву и сделает свое дело.

Как это работает?

Все дело в химическом составе соли.

"Кипяток ошпаривает корни сорняков, убивает молодые всходы и ослабляет старые корни. Соль проникает в почву и блокирует прорастание семян. Даже если семена есть в земле, они не прорастут", - объясняет дед Егор.

