Собирал по стакану — теперь по ведру: обработка весной утраивает урожай смородины — секрет от деда Егора

Смородина - одна из самых популярных культур на российских дачах. Вкусная, полезная, сочная ягода в огромном количестве - мечта любого огородника. Но не каждый может похвастаться столь сногсшибательным результатом. Если и вас смородина не радует обильным урожаем, то рекомендуем последовать совету деда Егора. Он знает секрет тройного урожая и делится им в своем дзен-канале.
Секрет заключается в трехэтапной весенней обработке.
Кипяток
В период, когда сошел снег, а сокодвижение еще не началось, смородину нужно пролить кипятком, уделив особое внимание спящим почкам. Кипяток уничтожает зимующих вредителей, клещей, яйца тли, споры грибков, а также активизирует физиологические процессы.
Питание
Когда почки начинают набухать, смородина переходит в фазу активного роста, и теперь ей важно дозированное и сбалансированное питание, чтобы куст не ушел в листву. В этот период актуально использовать азот, который запустит рост побегов, бор, отвечающий за формирование цветков и будущей завязи, а также калий, который подготовит куст к плодоношению.
Подкормка
На третьем этапе смородине нужны калий и фосфор. Первый элемент укрепляет корневую систему и помогает растению удержать завязь, а второй усиливает усвоение всех элементов и стабилизирует обменные процессы. Полив выполняется под корень.
Такой трехэтапной подготовки достаточно, чтобы смородина порадовала крупными, сочными и сладкими ягодами в огромном количестве. Больше куст за сезон можно не трогать - он получил все, что ему нужно для отменного урожая.
