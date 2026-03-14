Вот о чем молчали в СССР: ранняя подкормка, которая увеличивала урожай в 2-3 раза

В советское время люди жили и работали по плану. Например, колхозам выдавался план по урожаю, и его нужно было четко выполнять. Но что делать, если один колхоз постоянно опережает план и приносит гораздо больше урожая? Это грозит возникновением ненужных вопросов. Поэтому председатели колхозов молчали о некоторых секретах, которые могли бы удваивать и даже утраивать урожай. Но в наши дни все эти тайны всплыли. Так, дачник со стажем дед Егор рассказал, что его бабушка работала в колхозе агрономом и знала несколько очень эффективных методов увеличения урожая, которые тогда нельзя было использовать. Автор дзен-канала "На даче у деда Егора" поделился одним таким советским методом со своими читателями.
Речь идет о ранней азотно-дрожжевой подкормке. Ее вносят, когда земля оттает и прогреется до +5 градусов. Обычно оптимальный период выпадает на конец марта - начало апреля. Смесь включает аммиачную селитру и сухие хлебопекарные дрожжи. Состав готовится так:
- Разведите в 10 л теплой воды 1 ст. л. аммиачной селитры.
- Добавьте 100 г дрожжей и 2 ст. л. сахара.
- Размешайте и настоите в течение 2 часов в теплом месте.
Поливайте растения под корень примерно по 0,5 л раствора на каждый куст. После внесения хорошо пролейте грядки обычной водой, чтобы подкормка проникла в почву к корням. Селитра питает растения азотом, а дрожжи выделяют витамины, ферменты, стимуляторы роста и дают мощный импульс к росту. В итоге культуры растут крепкими, сильными, здоровыми - именно такие и дают отменный урожай.
Метод подходит для большинства культур. Лучше всего реагируют картофель, томаты, огурцы, капуста, клубника, лук.
