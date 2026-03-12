Вот о чем молчат агрономы: 1 грошовое средство заменит 3 дорогостоящих препарата из магазина

В дачный сезон огородники тратят баснословные деньги на защиту растений от болезней. Современные магазинные средства действительно помогают справляться с этой напастью, однако автор дзен-канала "Твоя дача" уверен, что это того не стоит и на самом деле существует всего один единственный дешевый препарат, который можно использовать как эффективную защиту практически от любых хворей.
Речь идет о железном купоросе. Средство представляет собой сульфат железа и стоит всего 60-90 рублей за 500 г в любом садовом магазине. Этой пачки хватит на целый сезон. А не рекламируют его потому, что производителям выгоднее продавать отдельный фунгицид, отдельные хелаты железа и отдельный препарат от лишайников. Разберемся, от чего конкретно спасает железный купорос.
От парши и монилиоза
Весенняя обработка железным купоросом 3-5% яблок, груш, слив и вишен убивает споры грибков до того, как они успевают запустить цикл заражения. Достаточно развести средство в воде (300-500 г на 10 л) и обработать ранней весной плодовые деревья до раскрытия почек. Покупка специализированного фунгицида обойдется вам в целых 400-700 рублей за флакон.
От хлороза
Хлороз обычно атакует яблоки, груши и малину. Бороться с ним можно при помощи слабого раствора железного купороса 0,1-0,5% (10–50 граммов на 10 литров воды). Обработайте деревья в период вегетации, и уже через 7-10 дней растения начнут вновь зеленеть, а болезнь отступит. Если много денег, то можете купить отдельный препарат за 500 рублей, но бережливые и мудрые дачники обойдутся раствором железного купороса.
От мхов и лишайников
Спецпрепараты от лишайников стоят около 200-400 рублей, но дешевый железный купорос с легкостью их заменит. Обработайте кору 3–5% раствором - и ствол "освободится" от микроорганизмов уже через 2-3 недели. Остатки мхов и лишайников удалите жесткой пластиковой щеткой или мочалкой.
"Этот же сеанс одновременно дезинфицирует кору, заживляет мелкие морозобоины и трещины — как будто вы сделали дереву весеннюю «генеральную уборку» и оздоровительную процедуру в одном", - отмечает автор блога.
Ранее "Городовой" рассказывал, как при помощи 3 г "порошка" можно предотвратить вытягивание рассады.