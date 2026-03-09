3 г "порошка" — и рассада перестала вытягиваться: прет вширь и толстеет как от комбикорма

Как не допустить вытягивания рассады томатов при помощи недорогого средства?

Вытягивание рассады - распространенная проблема, с которой может столкнуться каждый дачник. Особенно часто это касается томатов. Чаще всего стебли тянутся из-за недостатка света или дефицита витаминов, но для огородника со стажем деда Егора такой проблемы не существует, так как он знает рецепт очень простой подкормки, после которой рассада прет вширь, а не тянется вверх. Дачник делится секретом в своем дзен-канале.

Волшебный порошок, который спасает рассаду от вытягивания - это монокалийфосфат. Он представляет собой минеральное удобрение,содержащее фосфор и калий в легкоусвояемой форме. Фосфор стимулирует рост корней, а калий укрепляет клеточные стенки, делает стебли толстыми и прочными. После подкормки монокалийфосфатом рассада перестает вытягиваться, стебли утолщаются, листья темнеют, корни разрастаются. А еще практика деда Егора показывает, что и приживается такая рассада после пересадки всего за два дня.

Как приготовить и применять раствор?

Разведите 3 г монокалийфосфата в 1 л воды и полейте рассаду под корень по влажной земле, когда появятся 2-3 настоящих листа. На стаканчик 200 мл хватит 30-50 мл раствора. Далее подкормите рассаду еще два раза с интервалом 10-14 дней.

"После применения монокалийфосфата рассада к высадке была сантиметров 20. Но стебли толстые, как карандаш. Листья тёмно-зелёные, крупные. Корни мощные, заполнили весь стаканчик", - делится своим первым опытом дед Егор.

После этого дачник использует монокалийфосфат каждый год для всей рассады – томатов, перцев, баклажанов, капусты, цветов.

