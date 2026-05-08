«Свет в конце тоннеля» против золотых амбиций: станет ли «Сочи» роковой преградой для «Зенита»
В это воскресенье в Петербурге будет жарко. «Зенит» принимает «Сочи». На бумаге это встреча лидера и аутсайдера, но на деле всё гораздо сложнее. Сергей Семак уже предупредил: легкой прогулки не будет.
Не смотрите в таблицу
«Сочи» сейчас идет на 16-м месте. Казалось бы, исход предрешен. Но весной команда под руководством испанца Роберта Морено преобразилась.
Они стали играть в симпатичный футбол и зубами цепляться за каждый шанс остаться в Премьер-лиге.
Семак подчеркивает: у сочинцев «появился свет в конце тоннеля». Они будут биться на поле так, будто это последний матч в их жизни. Для «Зенита» такие соперники сейчас опаснее всего, пишет sports.ru.
Интрига накалена до предела
Ситуация в чемпионате сейчас — настоящий триллер. «Зенит» идет вторым, отставая от «Краснодара». Сейчас у команды нет права на ошибку. Любая осечка может подарить золото соперникам.
Семак честно говорит: «Мы сделали то, что должны были». Но матч с «Сочи» теперь — самый важный в сезоне.
Прощание с легендой: уходит Михаил Кержаков
Этот матч станет особенным не только из-за очков. После игры стадион будет чествовать Михаила Кержакова. Вратарь, который всю жизнь доказывал, что труд важнее таланта, завершает карьеру.
Семак назвал Мишу «примером для всех». Кержаков не был самым одаренным от природы, но за счет пахоты на тренировках стал самым титулованным игроком в истории клуба. Готовьте платки — будет эмоционально.