Какие храмы стоит посмотреть в Великом Новгороде - главные "сокровища" города: точно не пожалеете
Архитектура Великого Новгорода впечатляет даже бывалых путешественников. Здесь сохранилось множество старинных зданий, которые были построены еще несколько столетий назад. Особую ценность представляют местные церкви и храмы, ведь на территории России нет другого города, в котором бы сохранилось настолько большое количество старинных сооружений. Какие из них стоит обязательно посмотреть при посещении Великого Новгорода?
Софийский собор
Дата возведения: 1050 год.
Этот собор является самым древним храмом города. Расположение - в Новгородском детинце (кремле). Собор был заложен князем Владимиром Ярославовичем, при этом сооружение стало первым каменным храмом города, что подчеркивает его ценность.
Храм Фёдора Стратилата на Щиркове
Дата возведения: 1294 год.
"Изначально храм Фёдора Стратилата на Щиркове был одноглавым, однако в 1546 году его надстроили, увеличив высоту церкви почти в два раза, а также построив новое завершение - пять деревянных куполов вместо одного. Чуть позднее - в конце 17 века, барабаны куполов украсили уникальной для Новгорода деталью: изразцовыми узорами", - сообщает канал "Индустриальный турист".
Храм Фёдора Стратилата на Ручье
Дата возведения: 1361 год.
Храм был построен по приказу посадника Семена Андреевича на берегу Федоровского ручья. В период СССР ручей был засыпан, но сооружение сохранилось. Этот храм принято считать образцовым, так как считается, что другие религиозные постройки уже ориентировались на внешний вид церкви на Ручье.
Церковь Спаса Преображения на Ильине улице
Дата возведения: 1374 год.
Этот храм можно назвать идеальным, ведь он не имеет более поздних перестроек, из-за чего облик древнего сооружения полностью сохранен. Церковь была построена на деньги местных жителей. Ее стены украшены резными узорами, которые делают храм еще более роскошным.
Еще советуем посетить церковь Дмитрия Солунского, церковь Петра и Павла в Кожевниках, церковь Власия, церковь двенадцати Апостолов.
