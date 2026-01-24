Городовой / Полезное / Ваши котлеты больше не развалятся, как СССР и Югославия: добавим 1 ингредиент, получатся тугие и сочные
Ваши котлеты больше не развалятся, как СССР и Югославия: добавим 1 ингредиент, получатся тугие и сочные

Опубликовано: 24 января 2026 21:00
 Проверено редакцией
Многие жалуются, что домашние котлеты получаются рыхлыми и сухими. Частая причина — в неправильном выборе ингредиентов для фарша. Чтобы блюдо было плотным, сочным и держало форму, опытные хозяйки советуют один проверенный приём.

Вместо привычного белого батона в мясную смесь лучше добавить ржаной хлеб. Его важно предварительно хорошо размочить в молоке. Размокший мякиш отлично связывает фарш, не давая котлетам разваливаться во время жарки. Как отмечает издание Ogorod, это и есть секрет «склеивания» всех компонентов.

Также для идеального результата дайте готовому фаршу настояться в холодильнике хотя бы полчаса. А вместо обжаривания на сковороде попробуйте запечь котлеты в духовке. При таком способе они потеряют меньше влаги и останутся невероятно сочными внутри, сохранив при этом аппетитную румяную корочку.

Игорь Мустафин
