Скачки старения в 44 и 60: когда россияне замечают первые признаки

Опубликовано: 13 марта 2026 20:00
 Проверено редакцией
Скачки старения в 44 и 60: когда россияне замечают первые признаки
Скачки старения в 44 и 60: когда россияне замечают первые признаки
 Выраженные клинические проявления старения наблюдаются после 60 лет. 

Первые заметные признаки старения у россиян появляются после 60 лет. Эту информацию в беседе с РИА Новости обнародовала главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

По словам специалиста, в 75–80 лет у многих формируется полиморбидность — одновременное наличие двух и более хронических болезней.

В этот период также возникают гериатрические синдромы, такие как хрупкость, проблемы с памятью, падения, ухудшение слуха и зрения, что приводит к снижению качества жизни.

У некоторых людей возрастные недуги могут проявляться раньше 60 лет, особенно если есть факторы риска.

В августе 2024 года журнал Nature Aging опубликовал данные совместного исследования ученых из Стэнфордского университета (США) и Сингапурского университета.

Они установили, что старение протекает неравномерно, а волнообразно, с пиками в 44 и 60 лет. Замедление обмена веществ фиксируется уже с 30 лет.

В 2019 году другая команда из Стэнфорда выявила значительные сдвиги в уровне белков в крови в 34, 60 и 78 лет.

Юлия Аликова
