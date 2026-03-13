Безоблачная суббота: +15°C в Ленобласти после петербургских аномалий

Завтра, 14 марта, в Ленинградской области прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ночью температура воздуха составит от +1 до +6 °C, а днем поднимется до +10…+15 °C, сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области со ссылкой на Северо-Западное УГМС.
Ночью южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, днем его порывы усилятся до 7–12 м/с.
Ранее сообщалось, что город продолжает обновлять температурные рекорды. Так, 12 марта воздух прогрелся до +12,5 °C, побив показатель 1921 года более чем на 5 градусов.
Подобные аномалии бывали и прежде — например, в марте 2015 года экстремумы превышали норму на 5–6 градусов, рассказал синоптик Александр Колесов.