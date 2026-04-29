Самый труднодоступный город России - находится в сибирской тайге: на чем добраться, как живут люди

Изолированный город, до которого будет сложно добраться

В России достаточное количество труднодоступных населенных пунктов, но один из них выделяется особенно. В самой глуши сибирской тайги находится город, добраться до которого - целое испытание. В 350 км от него расположен Томск, при этом больше половины маршрута представляет собой бездорожье. Речь идет о городе Кедровый.

Как добраться

"Чтобы добраться до Кедрового нужно пройти целое испытание. Сначала следует долететь до Томска, оттуда пересесть на внедорожник и 220 километров ехать по поселка Бакчар. Отсюда начинается квест по выживанию автомобиля, потому что следующие 232 километра представляют не дорогу, а настоящее месиво из грязи", - сообщает канал "Русские тайны".

В 2006 году в местном аэропорту произошел пожар, из-за чего добраться с помощью авиации не удастся. Продукты сюда обычно довозят на КамАЗах, но даже они могут застрять во время поездки по бездорожью. Зимой добираться становится проще, так как дорога замерзает и покрывается снегом.

Особенности города

Кедровый считается одним из самых молодых городов России. Он был основан в 1982 году. Город относится к одному из самых малонаселенных - на 2021 год тут проживало не более 1816 человек. Дорога до Кедрового в 2012 году была признана самой ужасной в стране.

История города

Кедровый был основан в качестве поселка для нефтяников, при этом уже в 1987 году он получил статус города. Местные до сих пор работают на газовых и нефтяных месторождениях, из-за чего город не вымирает.

Как здесь живут люди

На данный момент в городе работают 8 продуктовых магазинов, медицинский центр, автозаправка, одно кафе. Этого вполне хватает для комфортной жизни даже в таком отдаленном уголке России.

