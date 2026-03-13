Города-призраки на карте России: два населенных пункта стремительно исчезают с лица Земли - причины и последствия Полезное
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
Не деревня, а "живой музей": считается самой красивой в России - где расположена и что посетить

Опубликовано: 13 марта 2026 19:42
 Проверено редакцией
Legion-Media
Уютное поселение с прекрасной природой и большим количеством достопримечательностей

Любителям путешествовать необходимо посещать не только города, но и села, деревни. Именно в таких местах можно будет насладиться природой, спокойствием, старинными зданиями. Под это описание прекрасно подходит деревня Кинерма.

Где расположена

Деревня находится в Республике Карелия, примерно в 100 км от Петрозаводска и в 6 км от села Ведлозеро. При использовании собственного автомобиля необходимо найти трассу А-121 (поворот на Ведлозеро). Также можно воспользоваться автобусом №606, который ходит из Петрозаводска.

Чем уникальна

legion-media
legion-media

«В 2016 году деревню признали самой красивой в России. Кинерме присвоен статус особо охраняемой территории, а это значит, что здесь запрещено строить дома не по карельским традициям», - сообщает «РБК».

Тут сохранились старинные постройки XVIII-XIX веков, поэтому возникает ощущение, что оказываетесь в прошлом. На постоянной основе здесь проживает всего 10 человек.

Что посетить

«Гордость деревни — деревянная часовня Смоленской Богоматери. А в отреставрированной бане по-черному туристы могут даже попариться», - рассказывает источник.

На территории деревни находится 16 домов, половина из которых была признана памятниками архитектуры. Особое внимание нужно уделить жилым домам Кузнецовой, Давыдова, Стафеевой, Гавриловой, Качаловой, Ершовой.

«Визитная карточка деревни — ее самобытность. Она компактная, но при этом дома словно разбросаны по земле: здесь не отыскать ни одной прямой улицы или параллельно стоящих строений. Планировка круговая, причем в центре находится кладбище, что довольно необычно, ведь традиционно его место за деревней», - сообщает портал.

В деревне проводят экскурсии, дают мастер-классы по народным ремеслам, а также угощают национальными блюдами. Для проведения экскурсий и мастер-классов требуется предварительная запись.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какой российской крепости уже более 5000 лет.

Автор:
Полина Аксенова
