Древняя крепость, которой более 5000 лет - в России других таких сооружений больше нет: что посмотреть

Старинная крепость России, которая находится в идеальном состоянии

На территории России есть множество величественных крепостей, но одна из них выделяется особенно. Ее часто сравнивают с машиной времени, ведь только здесь можно погрузиться в атмосферу Средневековья. Речь идет о крепости Нарын-кала.

Официально считается, что крепость возникла 1500-2000 лет назад, но с таким мнением не согласны археологи. Многочисленные раскопки показали, что первые укрепления появились тут более 5000 лет назад.

Где расположена

Уникальную крепость можно найти в России, в Республике Дагестан. Ее точные координаты: 42°03′10″, 48°16′26″.

История крепости

Старинное сооружение использовалось для защиты Каспийских ворот, благодаря чему на протяжении многих веков земли удавалось защищать от иноземных захватчиков. Официально ее строительство началось в VI веке благодаря персидскому правителю Хосрову I.

«Второй этап массового строительства проходил в период с VII до X в., когда Дербентом владели арабы. Также значительные изменения крепость получила при царствовании в этом регионе ширваншахов в XIV-XV вв. и позже при шахе Аббасе I в начале XVII в», - сообщает портал «Большая страна».

Считалось, что крепость имела максимальный уровень защиты, однако иногда это не спасало ее от падения. Например, в 1796 году сооружение перешло войскам Петра I.

Достопримечательности

Территория крепости составляет 4,5 га, поэтому здесь можно гулять весь день. Условно строение было разделено на Северную и Южную территории. Первая часть крепости является более древней, но тут нет смотровых площадок. Именно она ценится особенно, так как за свое существование переживала множество нападений.

«На территории крепости можно увидеть старинные синагоги, караван-сараи, мечети, медресе, каменные саркофаги, водохранилища и темницы глубиной до 20 метров под землей. Здесь жил хан и его семья, а потому имеется специальная канцелярия, богатые полуподвальные бани и большой дворец», - рассказывает «КП».

Стены сохранились практически в идеальном состоянии, поэтому уделите им внимание. Некоторые участки крепости реставрировались, но это не поменяло внешний вид достопримечательности.

Факты о крепости

«Нарын-кала в 7 раз превышает пирамиду Хеопса по объему уложенного строительного материала. Ширина стен крепости — 3-5 метров, максимальная высота стен — 20 метров. 73 башни насчитывалось здесь в эпоху расцвета», - сообщает источник.

Крепость входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2003 года. Здесь до сих пор проходят различные раскопки, из-за чего археологам предстоит узнать еще множество тайн цитадели.

