Крыжовнику перед цветением - важнее всего: 1 литр на ведро - и ветки провиснут под тяжестью ягод, придется подвязывать

Правильный уход за крыжовником позволит получить хороший урожай, поэтому лениться не стоит. Максимальное значение для ягодного кустарника имеют подкормки, которые вносятся перед цветением. В этот период культуре требуется много сил для качественного завязывания урожая.
Особенность крыжовника
"У крыжовника есть одна особенность — он страшный «калиевый обжора». Если ему не хватит калия, ягоды будут мелкими и кислыми, сколько бы вы ни сыпали других удобрений", - сообщает канал "Сад, огород, лайф".
Чем подкормить
Отличным вариантом станут картофельные очистки. Этот способ удобрения использовался еще нашими предками. Картофель содержит калий и крахмал, которые так нужны крыжовнику.
Для приготовления понадобится:
- картофельные очистки - 1 л;
- кипяток - 10 литров;
- древесная зола - 1 стакан.
В ведро выложить чистую картофельную кожуру, залить кипятком и дать остыть до 50 градусов. Только после этого можно добавлять древесную золу. Емкость с жидкостью накрыть крышкой, оставить в таком виде на 3 дня.
Использование
Обязательно процедить настой, разбавить его водой в соотношении 1:1. После чего можно приступать к подкормке. Вылить жидкость в приствольный круг крыжовника. Предварительного увлажнения почвы не требуется. Такое количество подкормки рассчитано на 1 куст. Повторного внесения не понадобится.
