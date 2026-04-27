Городовой / Полезное / Крыжовнику перед цветением - важнее всего: 1 литр на ведро - и ветки провиснут под тяжестью ягод, придется подвязывать
Когда и как сажать баклажаны в открытый грунт: все нюансы посадки "синеньких" — от Лунного календаря-2026 до укрытия Полезное
Заливаю муку кипятком – и на противень: через 15 минут пьем чай со слоистым и вкусным печеньем Полезное
8 деревьев, 4 куста сирени и теневой навес: на что потратят 130 миллионов у метро «Старая Деревня» Город
10 необычных кухонных лайфхаков: как сделать жизнь проще, а готовку – интереснее Полезное
Можно ли сажать 2 перца в 1 лунку: агроном дала четкий ответ – в давнем споре дачников поставлена точка Полезное
Крыжовнику перед цветением - важнее всего: 1 литр на ведро - и ветки провиснут под тяжестью ягод, придется подвязывать

Опубликовано: 27 апреля 2026 22:45
 Проверено редакцией
Legion-Media
Чем подкормить крыжовник перед цветением

Правильный уход за крыжовником позволит получить хороший урожай, поэтому лениться не стоит. Максимальное значение для ягодного кустарника имеют подкормки, которые вносятся перед цветением. В этот период культуре требуется много сил для качественного завязывания урожая.

Особенность крыжовника

"У крыжовника есть одна особенность — он страшный «калиевый обжора». Если ему не хватит калия, ягоды будут мелкими и кислыми, сколько бы вы ни сыпали других удобрений", - сообщает канал "Сад, огород, лайф".

Legion-Media
Legion-Media

Чем подкормить

Отличным вариантом станут картофельные очистки. Этот способ удобрения использовался еще нашими предками. Картофель содержит калий и крахмал, которые так нужны крыжовнику.

Для приготовления понадобится:

  • картофельные очистки - 1 л;
  • кипяток - 10 литров;
  • древесная зола - 1 стакан.

Legion-Media
Legion-Media

В ведро выложить чистую картофельную кожуру, залить кипятком и дать остыть до 50 градусов. Только после этого можно добавлять древесную золу. Емкость с жидкостью накрыть крышкой, оставить в таком виде на 3 дня.

Использование

Обязательно процедить настой, разбавить его водой в соотношении 1:1. После чего можно приступать к подкормке. Вылить жидкость в приствольный круг крыжовника. Предварительного увлажнения почвы не требуется. Такое количество подкормки рассчитано на 1 куст. Повторного внесения не понадобится.

Ранее портал "Городовой" рассказал, чем подкармливать жимолость в мае.

Автор:
Полина Аксенова
