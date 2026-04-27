693 машины против гололеда и 3000 тонн пыли: последствия «зимнего» апреля в Петербурге

Апрель в Петербурге снова показал свой характер. Вместо ласкового солнца город получил полный набор: мокрый снег, ледяной ветер и каток под ногами.
Дороги: соль, песок и сотни рабочих
Коммунальщикам пришлось срочно вспоминать зимние навыки. Как только подморозило, на борьбу с гололедом вышли 693 машины и больше тысячи рабочих.
Опасные участки — мосты, набережные и перекрестки — залили и засыпали реагентами.
Кстати, работа идет двойная. Мало того, что нужно убирать свежий снег, так еще и плановую весеннюю чистку никто не отменял. За неделю с дорог вывезли 3 тысячи тонн грязи и пыли, скопившейся за зиму.
Падающие деревья
Сильный ветер уже успел натворить дел. Деревья падали в Таврическом саду и саду Девятого января. На Синопской набережной тоже не обошлось без потерь.
В Московском, Невском и Красносельском районах стволы рухнули прямо на проезжую часть. Самый печальный случай произошел на Ленинском проспекте: там дерево придавило сразу несколько машин, сообщает 78.ru.
Главная проблема сейчас — это летняя резина. Многие водители уже успели «переобуться», и на скользкой дороге такие машины становятся неуправляемыми.
Если вы уже на летних шинах, по возможности откажитесь от поездок. Тормозной путь на мокром снегу со льдом увеличивается в 3-4 раза.
Что дальше? Прогноз на вторник
Расслабляться рано. МЧС предупреждает: во вторник, 28 апреля, город ждет новый удар. Ветер усилится до 15 метров в секунду. Этого достаточно, чтобы валить заборы и ломать ветки.