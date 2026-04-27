Можно ли сажать 2 перца в 1 лунку: агроном дала четкий ответ – в давнем споре дачников поставлена точка

Плюсы и минусы такого метода

Многие огородники, особенно начинающие задаются вопросом: можно ли сажать по 2 перца в лунку и как это повлияет на урожайность. Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова дала четкий ответ и поставила точку в многолетнем споре садоводов.

По словам эксперта, некоторые огородные культуры плохо переносят близкое соседство друг с другом. Поэтому дачники сомневаются, можно ли сажать по 2 растения в лунку. Но что касается перцев, то их посадка по 2 или даже 3 штуки в лунку – это отличный способ получить богатый урожай, особенно в жарких регионах. К тому же, такой вариант поможет сэкономить место на участке без ущерба огородной культуре.

Преимущества посадки 2 перцев в одну лунку

растения буду опорой друг для друга, что освободит дачника от их подвязывания в будущем;

благодаря густоте грунт вокруг растения дольше остается влажным;

перцы лучше развиваются, чувствуя конкуренцию друг с другом;

экономия места в теплице или на участке.

Недостатки посадки 2 перцев в лунку

если лето выдалось прохладным и дождливым, то из-за некоторой загущенности выше риск появления грибковых заболеваний;

спрятанные в тени соседнего куста плоды поспевают медленнее.

Вывод

Преимуществ от посадки перцев по 2 штуки в лунку больше, особенно если вы проживаете в довольно теплом и засушливом регионе. При этом важно учитывать, что для "букетной" посадки подходят только низкорослые сорта.

Как правильно посадить перец по 2 штуки в лунку

В теплый пасмурный день или вечером нужно проделать в грядке лунки глубиной 15-20 сантиметров и высадить перцы так, чтобы расстояние между стеблями составляло 3 сантиметра. Посадки с боков следует присыпать рыхлым грунтом, примять и обильно полить теплой водой.

Личный опыт садоводов

Дачники поблагодарили эксперта за советы и поделились собственным опытом выращивания 2-х перцев в 1 лунке:

"Когда у меня рассада хорошая, то я сажаю один кустик в одну лунку. А если рассада мелкая и слабая, то сажаю по два кустика в одну лунку". "Всегда сажаем перец, помидоры, баклажаны по два корня в одну лунку. Честно говоря, я думала, что это норма. Чрезмерной густоты плантация не достигает, растениям нетесно, света достаточно". "Соседка давно сажает по 2. Причем сажает рассаду из покупного перца. Урожай всегда на зависть. В этом году тоже сидит у меня по 2 в стаканчиках, буду высаживать в теплицу с капельным поливом". "Всегда сажаем по два. Урожай отменный." "Каждый год высаживаю по 2. Размер плодов зависит от сорта или гибрида, а не от того, тесно или нет".

