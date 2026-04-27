Не страна, а бальзам для глаз и души: почему стоит полететь отдыхать в Черногорию - названы особенности

Небольшая страна, которую можно объездить за отпуск

Приближается период отпусков, поэтому пора задуматься о направлениях, которые можно выбрать для отдыха. Вариантов много, но советуем обратить на один из них. Отправляйтесь в страну, для которой не требуется виза. Речь идет о Черногории.

Особенность Черногории

Площадь страны составляет около 14000 кв. км, из-за чего она меньше даже Калининградской области. За один отпуск вы точно сможете посетить местные достопримечательности, успеть отдохнуть. Города Черногории очень отличаются друг от друга, при этом они расположены весьма близко.

"Несмотря на небольшой размер, страна поделена аж на три климатические зоны: за средиземноморским климатом отправляйтесь на побережье, умеренно-континентальным получится насладиться в центральной части, альпийским — в горах на севере", - сообщает портал "ПСЖР".

Что посмотреть в Черногории

В этой стране можно увидеть пейзажи, от которых будет захватывать дух. Здесь есть море, горы, каньоны, бурные реки, зеленые леса, озера и т.д. Одной из значимых достопримечательностей является каньон реки Тары. Его глубина составляет 1 300 метров, из-за чего он находится на втором месте в мире.

Через этот каньон проходит красивый мост Джуржевича, который напоминает локацию из фильмов про Гарри Поттера. Сейчас мост находится на реконструкции, поэтому полюбоваться им можно только со стороны.

"Обойдите ледниковое Чёрное озеро в национальном парке «Дурмитор», устройте пикник на гигантском Скадарском водоёме, отправьтесь в поход к горе Ловчен или поднимитесь по зигзагообразной лестнице к крепости Святого Иоанна, любуясь панорамой Котора по пути", - рассказывает источник.

Подробнее о пляжном отдыхе

Практически все пляжи Черногории покрыты мелкой галькой, из-за чего вода тут очень чистая. Высокий сезон длится с мая по октябрь. Советуем обратить внимание на следующие пляжи: Яз под Будвой, Трстено.

Подробнее об архитектуре

Если прогуляться по местным улочкам, то можно увидеть, что Черногория очень схожа с Италией. Здесь прослеживается венецианский стиль. Старый район включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

