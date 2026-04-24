Лучше остаться дома: какие страны не стоит посещать летом - предостережение для россиян
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
2 шт. в воду – и под замиокулькас: мощные ветки лезут как по расписанию, глянцевые листья – зеленее травы – что даю в апреле Полезное
В Москве дороже: сколько петербуржцы тратят в ресторанах и где оставляют больше всего денег Город
Нежное сливочное картофельное пюре – как в ресторане: секреты и хитрости шеф-поваров Полезное
Весенний Санкт-Петербург: фотосессия с тюльпанами — топ-6 мест в городе для эффектных кадров Вопросы о Петербурге
Как сэкономить на авиабилетах: 4 хитрости — и перелет обойдется дешевле чашки кофе в аэропорту Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Лучше остаться дома: какие страны не стоит посещать летом - предостережение для россиян

Опубликовано: 24 апреля 2026 21:42
 Проверено редакцией
Лучше остаться дома: какие страны не стоит посещать летом - предостережение для россиян
Лучше остаться дома: какие страны не стоит посещать летом - предостережение для россиян
Legion-Media
Популярные страны, которые имеют недостатки летом

Лето - время отпусков для многих россиян, из-за чего они заранее подыскивают место для отдыха. Популярностью пользуются не только курорты страны, но и заграница. Некоторые варианты для летнего отдыха точно рассматривать не стоит. Портал "ПСЖР" рассказал об этих странах подробнее.

ОАЭ

Legion-Media
Legion-Media

Объединенные Арабские Эмираты привлекают туристов из-за быстрого развития, идеальных пляжей с белым песком, теплой воды, роскошных отелей. Но только опытные туристы знают, что посещать ОАЭ летом - дурная затея.

"В летний сезон стоит быть готовым к экстремальному испытанию на выносливость. Температура за +40 °C, раскалённый песок, на котором можно жарить яичницу, и высокая влажность — идеально, если вы мечтаете почувствовать себя курочкой-гриль, которая готовится на медленном огне", - сообщает источник.

Если все-таки полететь летом, то можно забыть о походах на смотровые площадки, экскурсиях, поездках на джипах и нахождении на пляжах. В такую жару придется проводить время только в торговых комплексах.

Таиланд

Legion-Media
Legion-Media

Эта страна обрела особую популярность среди россиян, но важно понимать, что сюда стоит прилетать не в течение всего года. С мая по октябрь в Таиланде наблюдается низкий сезон. В это время идут сильные ливни, которые способны длиться по несколько дней, что приводит к затоплениям и т.д.

"Если же вы решили пропустить пляжи, сосредоточиться на культурных объектах и вместо курорта поехать в мегаполис, будьте готовы к эффекту сауны. Летом Бангкок становится настоящей парилкой: жара в +35 °C мало кого оставит сухим, даже если вам повезёт не попасть под дождь", - информирует источник.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие российские города не стоит посещать летом.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью