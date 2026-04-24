Лучше остаться дома: какие страны не стоит посещать летом - предостережение для россиян

Лето - время отпусков для многих россиян, из-за чего они заранее подыскивают место для отдыха. Популярностью пользуются не только курорты страны, но и заграница. Некоторые варианты для летнего отдыха точно рассматривать не стоит. Портал "ПСЖР" рассказал об этих странах подробнее.
ОАЭ
Объединенные Арабские Эмираты привлекают туристов из-за быстрого развития, идеальных пляжей с белым песком, теплой воды, роскошных отелей. Но только опытные туристы знают, что посещать ОАЭ летом - дурная затея.
"В летний сезон стоит быть готовым к экстремальному испытанию на выносливость. Температура за +40 °C, раскалённый песок, на котором можно жарить яичницу, и высокая влажность — идеально, если вы мечтаете почувствовать себя курочкой-гриль, которая готовится на медленном огне", - сообщает источник.
Если все-таки полететь летом, то можно забыть о походах на смотровые площадки, экскурсиях, поездках на джипах и нахождении на пляжах. В такую жару придется проводить время только в торговых комплексах.
Таиланд
Эта страна обрела особую популярность среди россиян, но важно понимать, что сюда стоит прилетать не в течение всего года. С мая по октябрь в Таиланде наблюдается низкий сезон. В это время идут сильные ливни, которые способны длиться по несколько дней, что приводит к затоплениям и т.д.
"Если же вы решили пропустить пляжи, сосредоточиться на культурных объектах и вместо курорта поехать в мегаполис, будьте готовы к эффекту сауны. Летом Бангкок становится настоящей парилкой: жара в +35 °C мало кого оставит сухим, даже если вам повезёт не попасть под дождь", - информирует источник.
