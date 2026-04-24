Какие российские города не стоит посещать летом - пользуются популярностью у туристов: отпуск будет испорчен

Летом россияне активно путешествуют, так как начинается сезон отпусков. Но есть некоторые города, от посещения которых следует отказаться на этот период. Именно летом они имеют массу недостатков, что может испортить отпуск. Портал "ПСЖР" рассказал об этом подробнее.
Сочи
Курортный город пользуется большой популярностью во второй половине лета, из-за чего там становится слишком много людей. В июле и августе прийти на пляж в любое время не получится, ведь занимать свободные места следует с раннего утра.
После наступления жаркого сезона в Сочи существенно поднимаются цены. Это касается не только отелей, но и такси, ресторанов, кафе, развлечений, сувениров и т.д. Лучше посещать курорт в межсезонье - поздней весной или осенью.
Астрахань
Астрахань богата достопримечательностями, поэтому многие туристы хотят здесь побывать. Но существует серьезная проблема - погода. Температура воздуха в летние месяцы здесь стабильно держится на отметке в +35 градусов, из-за чего находиться на улице очень тяжело.
"Вода в реке прогревается, превращаясь в тёплый бульон, так что надеяться на неё (как на спасение от жары) не стоит. Чем ближе к дельте Волги, тем больше вокруг живности — и далеко не самой приятной: вечером город оккупируют комары и мошки", - сообщает источник.
Якутск
Зимой Якутск пользуется большой популярностью у туристов из-за живописных видов, национального парка "Ленские столбы". Но летом здесь делать нечего. В это время тут наблюдается пасмурная погода, часто возникают лесные пожары, из-за чего портится качество воздуха.
Летом здесь очень много комаров. Они являются особенно кровожадными и наглыми, ведь даже лучшие репелленты их не берут. Потребуется специальная одежда, но даже в этом случае о прогулках на природе можно будет забыть.
