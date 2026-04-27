8 деревьев, 4 куста сирени и теневой навес: на что потратят 130 миллионов у метро «Старая Деревня»

Приморский район Петербурга ждет большая «перезагрузка». Изменения коснулись территории вокруг метро «Старая Деревня».
«Старая Деревня» станет уютнее
Территорию вокруг выхода из метро «Старая Деревня» наконец-то приведут в порядок. Сейчас это место скорее проходное, но скоро здесь станет приятно просто посидеть и подождать транспорт.
На все работы выделили приличную сумму — почти 130 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал «Подземник».
Что именно сделают:
- Удобные дорожки. Теперь от метро до остановок автобусов и трамваев можно будет дойти по нормальному асфальту, а не петлять по вытоптанным тропинкам.
- Свет и отдых. Установят современные фонари и поставят много скамеек.
- Больше зелени. На участке разобьют газоны, высадят 8 деревьев и 4 куста сирени.
- Теневой навес. Появится специальная зона с крышей, где можно будет спрятаться от солнца или дождя.
- Велопарковка. Отличное решение для тех, кто доезжает до метро на велосипеде или самокате.
Станция в мраморе: когда закончат ремонт?
Сама станция «Старая Деревня» тоже меняется на глазах. Внутри вовсю идет капремонт. Главная фишка — стены облицовывают новым сверкающим мрамором.
Рабочие торопятся: все внутренние работы планируют завершить уже этой осенью. Так что совсем скоро пассажиры увидят обновленный вестибюль во всей красе.
Новая станция «Богатырская» на подходе
Пока на «Старой Деревне» наводят марафет, вовсю кипит еще одна стройка века. Речь идет о продолжении «зеленой» ветки.
Между «Беговой» и будущей станцией «Каменка» строят промежуточную остановку — «Богатырскую».
Как идет стройка:
- Сейчас рабочие роют огромный котлован.
- Используют технологию «стена в грунте». Сначала делают бетонную «коробку» в земле, а потом выгребают из неё грунт. Это защищает соседние здания от перекосов.
- Знаменитый проходческий щит «Надежда» уже прокладывает путь к этой станции.