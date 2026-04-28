Когда и как сажать баклажаны в открытый грунт: все нюансы посадки "синеньких" — от Лунного календаря-2026 до укрытия

Выбираем идеальный день для посадки баклажанов и соблюдаем все правила

Баклажан - это полезный овощ, из которого можно приготовить множество оригинальных блюд. Так, чаще всего его используют в качестве закуски. А еще баклажаны маринуют. А как прекрасен обжаренный хрустящий баклажан в кляре! В общем, культура довольно популярная и нужная. Правда, не каждый дачник может похвастаться отменным урожаем баклажанов, поскольку это довольно капризное растение. Расскажем, когда и как правильно сажать баклажаны в 2026 году.

От того, как и когда высажены баклажаны, напрямую зависит количество и качество урожая.

Когда сажать

Лунный календарь - главный помощник дачника. Именно он позволяет выбрать идеальный день для посадки садово-огородных культур. В 2026 году благоприятные дни для посадки баклажанов в открытый грунт следующие:

май: 10—12, 15, 19, 20, 25—30;

июнь: 7—9, 11—13, 16, 17, 22—26.

Если высадить растение в эти дни, то оно будет активно развиваться, хорошо расти и даст отменный урожай.

А вот в эти даты лучше избегать посадочных работ, иначе баклажаны не смогут порадовать обилием плодов, будут расти скудно:

май: 1—3, 8, 9, 16, 31;

июнь: 1, 4—6, 14, 15, 30.

Также выбрать оптимальный срок посадки можно, ориентируясь на особенности своего региона. Автор дзен-канала "Антонов сад - дача и огород" рассказывает, где и в какой период лучше всего высаживать баклажаны:

юг. В начале мая;

В начале мая; Средняя полоса, Поволжье . Вторая-третья декада мая;

. Вторая-третья декада мая; Урал и Сибирь. Не ранее конца мая или начала июня.

"Температура почвы должна достигать +15...+18 градусов на глубине 10-25 см. Температура воздуха должна быть не менее +20...+22 градусов днем, ночью не опускаться ниже +12 градусов", - отмечает эксперт.

К посадке готова рассада возрастом 55-70 дней, ее стебель должен быть не менее 15-25 см, на каждом по 6-8 настоящих листов.

Как сажать

Для баклажанов подойдет открытая грядка, на которой ранее росли тыквенные, луковые и бобовые культуры, а также корнеплоды. А вот после пасленовых баклажаны полноценно развиваться не будут. Посадка состоит из следующих этапов:

Перекопайте грунт на штык лопаты, внесите удобрение, добавьте 40 г суперфосфата и 20-25 г сульфата калия, перемешайте, разровняйте почву. Обеззаразьте место для посадки фитоспорином или триходермином, чтобы уничтожить споры грибов. Разметьте лунки. Между низкорослыми сортами оставляйте дистанцию 40 см между лунками и 50 см между рядами. Среднерослые сорта размещают через 50 см, расстояние между рядами 60 см. Высокие сорта высаживают по формуле 60х70 см. Лунки выкапывайте глубже на 2-3 см, чем емкости, в которых росли баклажаны. Выложите на дно каждой ямки горсть компоста и 1 ст. л. древесной золы, перемешайте с землей и полейте. Осторожно извлеките саженцы, поместите в центр лунки и заглубите до семядольных листьев. Засыпьте почвой и уплотните, чтобы не было пустот. Полейте растения теплой водой и замульчируйте торфом, резаной соломой или перегноем.

"Для лучшей приживаемости высаженной рассады и для защиты от похолодания над грядкой нужно установить дуги и накрыть ее укрывным материалом", - рекомендует автор блога.

Ранее "Городовой" рассказывал, как бороться с вытягиванием рассады:7 шагов к спасению растений — советы Вероники Поливкиной.