Вытянувшаяся рассада — не приговор: 7 шагов к спасению растений — советы Вероники Поливкиной

Опубликовано: 20 апреля 2026 11:51
 Проверено редакцией
Дачный эксперт рассказала, как спасти вытянувшуюся рассаду

Рассада может вытягиваться по разным причинам. Обычно это недостаток света, слишком теплые условия, избыток азота и еще несколько провоцирующих факторов. Но хорошая новость в том, что ситуацию можно исправить. Дачный блогер Вероника Поливкина рассказала, как спасти вытянувшуюся рассаду.

Автор блога перечисляет несколько шагов на пути к здоровой, крепкой, сильной рассаде, которая перестанет вытягиваться.

Улучшение освещения

Поставьте горшки на светлое окно, поворачивайте емкости периодически к солнцу так, чтобы освещались равномерно все части. При необходимости используйте дополнительную подсветку.

Снижение температуры

Тепло ускоряет рост, провоцируя вытягивание. Чтобы этого не произошло, обеспечьте рассаде умеренно прохладное содержание.

Углубление стебля

Пересадите вытянувшуюся рассаду, заглубив стебель до первых листьев. Некоторые культуры, в частности томаты, образуют дополнительные корни на стебле.

Обеспечение пространства

Загущение посадок - еще одна причина вытягивания. Чтобы избежать проблемы, рассадите густо посаженные растения и расставьте горшки подальше друг от друга, чтобы кустики не конкурировали за свет.

Ограничение азота

При избытке азота у растений появляется много зелени, стебель ослабляется, рассада становится неустойчивой. Поэтому используйте при подкормках сбалансированное питание по инструкции, не делайте ставку исключительно на азот.

Укрепление стебля

Периодически проводите ладонью по макушкам растений, аккуратно поглаживайте рассаду, а также проветривайте помещение. Так вы сымитируете ветровую нагрузку и тем самым закалите и укрепите растения - им будет проще адаптироваться к новым условиям после пересадки.

Подсыпание земли

Подсыпьте земли в горшок с вытянувшейся рассадой. Так она сформирует дополнительные корни и станет более устойчивой к падению. Эта процедура особенно полезна для томатов и перцев.

Если все сделать грамотно, то рассада перестанет вытягиваться, стебель уплотнится, корневая система станет мощной и сильной - именно такое здоровое растение в будущем и даст отменный урожай.

