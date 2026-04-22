Петербург пьёт кофе осторожнее: чек растёт, а дрип-пакеты набирают популярность

В кофейной столице России снижается количество потребления напитка.

В Петербурге кофе продолжает расти в цене. По последним данным, стаканчик кофе навынос уже стоит в среднем 213 рублей, а средний чек в кофейнях дошёл до 297 рублей. Люди стали покупать напиток реже.

Но у этой истории есть и другая сторона. Петербуржцы не отказываются от кофе, а просто всё чаще выбирают более дешёвые форматы.

Один из заметных трендов — домашний кофе: зерно, дрип-пакеты и кофемашины, сообщает "Деловой Петербург".

Почему цены растут

Причина вполне понятная. Кофе дорожает не только в заведениях, но и в рознице. На стоимость влияют зерно, логистика, аренда, зарплаты и упаковка.

В конце 2025 и начале 2026 года эксперты уже отмечали, что рост цен вряд ли быстро остановится.

Есть и ещё один момент: даже на фоне подорожания рынок не пустеет. В Петербурге число точек с кофе навынос за год выросло на 5% и достигло примерно 1,3 тысячи заведений.

Петербург как кофейный город

Петербург по-прежнему остаётся одним из главных кофейных городов страны. Здесь любят кофе и в чашке на бегу, и в спокойной кофейне, и дома у себя на кухне. Просто теперь у этой привычки стало больше вариантов.

Можно сказать, что кофейная культура в городе не ослабла, а стала более экономной. Люди не отказываются от любимого напитка, но ищут способы пить его дешевле.

Скорее всего, кофейни будут и дальше поднимать цены, а покупатели — чаще уходить в домашний формат. Это значит, что рынок станет жёстче, а конкуренция между заведениями вырастет.

В итоге Петербург остаётся городом кофе. Просто теперь чашка всё чаще выбирается не только по вкусу, но и по цене.