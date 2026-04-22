Как собрать ребенка в лагерь: список необходимых вещей — без лишней нагрузки на чемодан

Опубликовано: 22 апреля 2026 11:04
 Проверено редакцией
Полный список самых необходимых вещей для ребенка в выездной лагерь

Лагерь - это популярный вид отдыха для ребенка в летние каникулы. Особенно актуален он в наши дни, в век телефонов и прочих гаджетов, ведь это именно то место, где полно увлекательных занятий без соцсетей и компьютерных игр. Если ваш ребенок впервые в этом году отправляется в лагерь, то предлагаем заранее ознакомиться со списком вещей, которые пригодятся чаду во время отдыха.

Разберемся, какие вещи необходимо взять с собой на 2 недели в лагерь.

Одежда и обувь

Для мальчика:

  • футболки (5–7 шт.), шорты (3–4 пары), джинсы/спортивные штаны (2 шт.);
  • рубашка или водолазка с рукавами, легкий головной убор (2 шт.);
  • пижама, нижнее белье, носки (по 1 шт. на день + 3 шт. в запас);
  • купальные принадлежности: плавки, полотенце, сланцы;
  • обувь: кроссовки, сандалии, сланцы для душа.

Для девочки:

  • платья/юбки (2–3 шт.), шорты, легкие брюки;
  • майки и футболки (6–8 шт.), кофту с рукавами, нижнее белье и носки (по 1 шт. на день + 3 в запас);
  • наряды для дискотек или мероприятий;
  • купальник (лучше раздельный для удобства), парео, сланцы;
  • головные уборы: панамка, кепка или бандана;
  • обувь: кроссовки/балетки, сланцы для душа, туфли для дискотеки.

При сборе ребенка в лагерь выбирайте одежду, на которой пятна будут менее заметны, поскольку дети там точно не будут стирать, да и замечать загрязнения они не привыкли - будут носить что есть. Отдавайте предпочтение материалам, которые быстро сохнут. Обязательно подпишите каждую вещь или используйте термонаклейки.

Тапочки для душа должны быть резиновые, с закрытым носком - так они защитят от грибка. Объясните ребенку, что снимать тапочки в душе не нужно.

Гигиена и здоровье

  • зубная щетка, мыло в футляре, паста, шампунь (все в мини-упаковках);
  • расческа, резинки/заколки для девочек (с запасом);
  • влажные салфетки (две упаковки), антисептик для рук;
  • солнцезащитный крем и средство от комаров;
  • прокладки для девочек-подростков.

Упакуйте гигиенические средства для ребенка в прозрачную тару, чтобы он быстрее находил нужное. При выборе средства от насекомых обратите внимание на браслет с цитронеллой или спрей для одежды. Положите в чемодан антимоскитную сетку для кровати.

Аптечка

  • пластырь (обычный и гидрогелевый для мозолей);
  • активированный уголь, смекта;
  • обезболивающее (с инструкцией от врача);
  • капли от аллергии (если ребенок склонен к реакциям).

Документы

  • копия свидетельства о рождении/паспорта;
  • медицинская справка (форма 079/у) + прививочный сертификат;
  • страховой полис (если требуется).

Упакуйте документы в водонепроницаемый чехол и прикрепите к нему ваши контакты. Положите в чемодан конверт с небольшой суммой денег на непредвиденные расходы - 1-2 тысячи рублей.

Мелочи, которые пригодятся

  • ноутбук или телефон (если разрешено), зарядное устройство + power bank;
  • блокнот и ручка, книга, раскраска;
  • небольшой рюкзак для экскурсий, многоразовая бутылка для воды.
  • мешок для мокрых вещей.

Ранее "Городовой" рассказывал, как пережить авиаперелет тем, кто страдает аэрофобией — 3 лайфхака от психолога.

Полезное
