Как собрать ребенка в лагерь: список необходимых вещей — без лишней нагрузки на чемодан

Лагерь - это популярный вид отдыха для ребенка в летние каникулы. Особенно актуален он в наши дни, в век телефонов и прочих гаджетов, ведь это именно то место, где полно увлекательных занятий без соцсетей и компьютерных игр. Если ваш ребенок впервые в этом году отправляется в лагерь, то предлагаем заранее ознакомиться со списком вещей, которые пригодятся чаду во время отдыха.

Разберемся, какие вещи необходимо взять с собой на 2 недели в лагерь.

Одежда и обувь

Для мальчика:

футболки (5–7 шт.), шорты (3–4 пары), джинсы/спортивные штаны (2 шт.);

рубашка или водолазка с рукавами, легкий головной убор (2 шт.);

пижама, нижнее белье, носки (по 1 шт. на день + 3 шт. в запас);

купальные принадлежности: плавки, полотенце, сланцы;

обувь: кроссовки, сандалии, сланцы для душа.

Для девочки:

платья/юбки (2–3 шт.), шорты, легкие брюки;

майки и футболки (6–8 шт.), кофту с рукавами, нижнее белье и носки (по 1 шт. на день + 3 в запас);

наряды для дискотек или мероприятий;

купальник (лучше раздельный для удобства), парео, сланцы;

головные уборы: панамка, кепка или бандана;

обувь: кроссовки/балетки, сланцы для душа, туфли для дискотеки.

При сборе ребенка в лагерь выбирайте одежду, на которой пятна будут менее заметны, поскольку дети там точно не будут стирать, да и замечать загрязнения они не привыкли - будут носить что есть. Отдавайте предпочтение материалам, которые быстро сохнут. Обязательно подпишите каждую вещь или используйте термонаклейки.

Тапочки для душа должны быть резиновые, с закрытым носком - так они защитят от грибка. Объясните ребенку, что снимать тапочки в душе не нужно.

Гигиена и здоровье

зубная щетка, мыло в футляре, паста, шампунь (все в мини-упаковках);

расческа, резинки/заколки для девочек (с запасом);

влажные салфетки (две упаковки), антисептик для рук;

солнцезащитный крем и средство от комаров;

прокладки для девочек-подростков.

Упакуйте гигиенические средства для ребенка в прозрачную тару, чтобы он быстрее находил нужное. При выборе средства от насекомых обратите внимание на браслет с цитронеллой или спрей для одежды. Положите в чемодан антимоскитную сетку для кровати.

Аптечка

пластырь (обычный и гидрогелевый для мозолей);

активированный уголь, смекта;

обезболивающее (с инструкцией от врача);

капли от аллергии (если ребенок склонен к реакциям).

Документы

копия свидетельства о рождении/паспорта;

медицинская справка (форма 079/у) + прививочный сертификат;

страховой полис (если требуется).

Упакуйте документы в водонепроницаемый чехол и прикрепите к нему ваши контакты. Положите в чемодан конверт с небольшой суммой денег на непредвиденные расходы - 1-2 тысячи рублей.

Мелочи, которые пригодятся

ноутбук или телефон (если разрешено), зарядное устройство + power bank;

блокнот и ручка, книга, раскраска;

небольшой рюкзак для экскурсий, многоразовая бутылка для воды.

мешок для мокрых вещей.

