Летать не страшно: 3 лайфхака для тех, кто боится авиаперелетов — советы психолога

Психолог рассказал, как подготовиться к полету и без страха пережить эти несколько часов

Аэрофобия - довольно распространенное состояние человека, представляющее собой страх полета. Многие авиапассажиры страдают этим недугом. Как только они выясняют, что до места придется добираться на самолете, их берет дрожь, оторопь, и, кажется, долететь до пункта без истерики и панической атаки снова не получится. Между тем психолог Виталий Сидняев в дзен-канале "Яндекс Путешествия" рассказал, как можно справиться со страхом летать на самолете.

Вот несколько способов побороть страх перед перелетом от психолога.

Техника переключения внимания

Как только в самолете ощутите, что вас накрывает страх, постарайтесь посчитать, сколько вокруг вас кресел, описать формы облаков, опишите физические свойства расположенных вокруг предметов. В общем, переключите внимание с собственных симптомов на внешнюю среду. Можете поболтать с попутчиком.

Дыхательная техника

Сидя в самолете, закройте глаза, положите руку на живот, вдыхайте медленно и спокойно, считая до четырех. Теперь также спокойно выдыхайте, считая до шести. Дышите таким образом, чтобы ощущать, как живот надувается и сдувается у вас под рукой. Выполняйте дыхательную технику, пока тревога и паника не отступят.

Пейте воду

Не стесняйтесь просить у бортпроводника воду, когда она необходима. Вода поможет успокоиться, отвлечься, улучшит физическое состояние, вызванное паникой. При этом всегда помните, что ни одна эмоция не длится вечно, и что вы все-равно, несмотря на свои мысли, в ближайшие часы приземлитесь и забудете о своих страхах, они отступят.

Кроме того, психолог рекомендует не надевать в салон некомфортную одежду, например, обтягивающие, колючие кофты, джинсы или штаны, которые сдавливают живот, а также ремни, обувь на каблуках, тяжелые украшения. Не пейте кофе, газировку, не ешьте плотно и не пользуйтесь резким парфюмом. Зато можно взять любимую книгу, она поможет справиться со стрессом.

И ни в коем случае не смотрите видеоразборы авиакатастроф, а вот статистику аварий можно посмотреть. Зачастую боязнь авиакатастроф навязывают СМИ. Самолёт был и остаётся самым безопасным видом транспорта. Вероятность падения составляет около 1/8 000 000. Доверьте экипажу управление самолётом, поскольку вы все-равно не сможете ничего контролировать. Это сложная инженерная конструкция, которая летает согласно законам физики, а не уровню вашей тревоги.

Ранее "Городовой" рассказывал, как сэкономить во время отдыха: лайфхаки опытной туристки, которая тратит копейки на шикарный отпуск.