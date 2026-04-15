Как сэкономить во время отдыха: лайфхаки опытной туристки, которая тратит копейки на шикарный отпуск
Как сэкономить во время отдыха: лайфхаки опытной туристки, которая тратит копейки на шикарный отпуск

Опубликовано: 15 апреля 2026 11:51
 Проверено редакцией
Туристка рассказала, как сэкономить на отдыхе в самых популярных местах России

Отпуск - это то, что мы можем позволить себе не более двух раз в год, а то и меньше. А все потому, что в последние годы путевка на черноморское побережье стоит баснословных денег, и копить на отдых семьей приходится много месяцев. Между тем сэкономить на отдыхе без ущерба для комфорта все-таки можно. Туристический блогер Саша Коновалова раскрыла лайфхаки, которые позволят сохранить во время отпуска приличную сумму денег.

Информация будет актуальна для тех, кто впервые планирует отдых в Крыму, Абхазии или на курортах Краснодарского края. Вот несколько лайфхаков для экономных туристов:

  • выбирайте для отпуска на курортах Черного моря период с конца мая по первую половину июня. Сезон в это время обычно уже открыт, но семьи с детьми-школьниками еще не приехали, а потому и цены на все намного ниже. По той же причине можно отправиться на отдых и в сентябре. В это время здесь бархатный сезон, цены ниже, чем летом, но море еще теплое;
  • планируйте отдых сильно заранее. При раннем бронировании можно сэкономить до 60%. Так, большинство "прошаренных" туристов заказывают путевку на июнь в январе;
  • снимите квартиру вместо номера в отеле. Это бюджетно, возможен торг, нет курортного сбора, есть экономия на еде, поскольку ее можно готовить самостоятельно. Особой популярностью на черноморском побережье пользуются квартиры в частном секторе. Самое экономичное жилье - апартаменты, но обычно они находятся немного дальше от моря;
  • обедайте в столовых или недорогих закусочных, которые расположены в отдалении от моря. Если сняли квартиру, то готовьте сами - это гораздо выгоднее, чем посещать местные кафе и рестораны;
  • не ловите такси на улице, в аэропорту или на вокзале. Вместо этого закажите Uber или трансфер. Также на юге России хорошо развит общественный транспорт.

Воспользуйтесь этими простыми лайфхаками во время отпуска, и тогда вернетесь с отдыха не только с потрясающим загаром и морем впечатлений, но и с практически полным кошельком.

Ранее "Городовой" рассказывал, где цветет сакура в России в апреле-мае-2026 — любуемся без виз, перелетов и очередей.

Автор:
Анна Леонова
