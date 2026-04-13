Покруче чем в Японии: где цветет сакура в России в апреле-мае-2026 — любуемся без виз, перелетов и очередей

Сакура - красивейшая декоративная вишня, неразрывно связанная с Японией. Российские туристы нередко отправляются на далекие острова только для того, чтобы увидеть воочию ее потрясающее цветение. Между тем специально брать длительный отпуск, оформлять документы и терпеть трудности перелета ради уникального зрелища нет необходимости, поскольку сакура растет и в России.

Перечислим города, в которых можно полюбоваться цветением сакуры.

Москва

Увидеть декоративную вишню в столице можно в Главном ботаническом саду имени Цицина, а именно в Японском саду. Здесь можно не только насладиться эффектным зрелищем, но и полюбоваться прудами и мостиками в японском стиле. Также сакуру можно увидеть в Аптекарском огороде, у МГУ на Воробьевых горах, в Бирюлевском дендропарке и в Екатерининском парке. В Москве сакура цветет во второй половине апреля - в начале мая.

Санкт-Петербург

Самые красивые деревья зацветают в Ботаническом саду Петра Великого - здесь максимально пышные и яркие декоративные вишни. Также цветение сакур можно наблюдать в Саду дружбы, Приморском парке Победы, саду-партере Смольного парк "Тихий отдых". Сакура в Питере зацветает чуть позже, чем в Москве, поэтому ориентируйтесь на конец апреля - начало мая.

Краснодар

Самые впечатляющие краснодарские сакуры расцветают в Японском саду в парке «Краснодар». Здесь можно прогуляться по мостикам и аккуратным дорожкам, полюбоваться симпатичными водоемами и, конечно, насладиться очарованием вишни. Южный климат делает Краснодар местом, где сакура зацветает раньше, чем в других городах России: увидеть распускающиеся цветы можно уже в конце марта и любоваться до первой половины апреля.

Калининград

Самые заметные калининградские сакуры цветут на набережной у Музея Мирового океана, в Ботаническом саду БФУ имени Канта и в некоторых городских скверах. Весной атмосфера в городе становится светлой, приятной, и это гармонично сочетается с распусканием бело-розовых цветков. Здесь деревья зацветают тоже рано - примерно с середины апреля.

Владивосток

Приморские сакуры имеют совсем другое настроение, но не менее прекрасны, чем южные. Самые пышные деревья можно увидеть в сквере "Сакура", на территории городских вузов и в Ботаническом саду-институте ДВО РАН. Сакура здесь цветет поздно, не раньше мая. Прекрасный повод поехать во Владивосток на майские каникулы!

Ранее "Городовой" рассказывал о селе, ставшем живой летописью Дагестана: место, где даже камни хранят память веков.