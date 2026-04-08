Село, ставшее живой летописью Дагестана: место, где даже камни хранят память веков

Знаменитое дагестанское село, где история, природа и культура слились в одной точке

Дагестан - популярное туристическое направление у российских туристов. Древности, горы, морской пляж, отличный сервис - здесь есть все для комфортного и интересного отдыха. Но самой большой популярностью в Дагестане пользуется село Гуниб - место, где история, природа и культура слились в одной точке. Расскажем о нем подробнее.

Оптимальное время для посещения Гуниба - с конца мая по сентябрь. В этот период в Дагестане комфортная погода без осадков, идеальная для прогулок, экскурсий и активного отдыха. Село находится в горах на высоте около 1600 метров над уровнем моря, поэтому температура здесь не превышает +25 градусов даже в разгар лета - путешествие будет вполне комфортным.

Перечислим несколько локаций, ради которых туристы приезжают в село Гуниб даже несколько раз.

Гунибская крепость

Построена русскими войсками в 1860‑х годах на месте последнего оплота имама Шамиля. Величественно возвышается над обрывом и в наши дни является частью природного парка «Верхний Гуниб», а с её стен открываются эффектные виды на каньон реки Каракойсу и окружающие ландшафты.

Ворота Шамиля и ворота Барятинского

Представляют собой два исторических прохода, связанных с окончанием Кавказской войны, расположенные всего в 2 километрах друг от друга по серпантину. Верхние ворота возведены в точке, где 25 августа 1859 года имам спустился с гор для переговоров о сдаче. Ворота Барятинского названы в честь генерала, командовавшего осадой Гуниба — здесь русские войска прошли после капитуляции горцев.

Беседка Шамиля

Беседка Шамиля была построена в 1893 году после смерти самого имама. Однако ранее на этом месте он вёл переговоры о капитуляции с князем Барятинским. В компактной каменной ротонде с колоннами располагается огромный валун: согласно легенде, именно на нём сидел Барятинский в процессе переговоров.

Царская поляна

А здесь в сентябре 1871 года останавливался на отдых император Александр II во время поездки по Кавказу. Мебели в те годы было мало, а потому воины выкопали длинные траншеи, внутрь которых поставили скамейки, а борта использовали как импровизированные столы. Следы этих траншей с таким богатым историческим прошлым выидны и в наши дни.

Природный парк «Верхний Гуниб»

Эта особо охраняемая территория в сердце горного Дагестана включает плато, где растут краснокнижные растения, такие как берёза Радде и кавказская липа, и Горный ботанический сад Дагестанского научного центра РАН, где можно насладиться чистейшим горным воздухом, обогащенным фитонцидами и озоном. В этом месте даже есть детский санаторий для лечения респираторных заболеваний.

Гунибский (Славиков) водопад

Гунибский (Славиков) водопад представляет собой 40-метровый водопад, который приобретает особое очарование весной. У подножия туристы освежаются в небольшом естественном бассейне, а за водяной завесой скрыт грот, позволяющий взглянуть на поток изнутри.

Отзывы

Туристы, побывавшие в селе Гуниб, поделились своими впечатлениями от поездки.

"Очень жаль было покидать село Гуниб, хотелось задержаться хотя бы ещё на пару дней. О пребывании там остались самые тёплые воспоминания. А сейчас крепнет желание вернуться в эти места". "Гуниб - бесспорно является центральным местом и не зря сюда тянет гостей Дагестана. Тут есть где остановиться, где вкусно поесть, на что посмотреть и куда сходить. Даже отведенные нам часа три нас впечатлили. Так что советую не пропускать это место при путешествии по горному Дагестану". "Гуниб - очень красивое и очаровательное место в горных краях. Какой там воздух, какая там красота - не описать словами, слишком красиво! Было очень удобно, что рядом почти со всеми достопримечательностями неподалёку были кафе и уборная. Жители этой местности очень гостеприимные и отзывчивые. 100% советую вам посетить Гуниб, вы останетесь просто в восторге, шикарное место для отдыха как одному, так и всей семьёй. Однозначно рекомендую".

