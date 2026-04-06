Не Красное и не Черное: это кристальное "цветное" море выбирают в 2026 году продуманные туристы — находится в России

Загадочное море на севере страны для любителей дикой природы

Самые популярные моря для российского туриста - это Красное и Черное. Но при выборе отдыха не стоит зацикливаться только на них. В последние годы сервис на Красном море оставляет желать лучшего, а чистота Черного все еще остается сомнительной. А потому туристы потянулись к морю "другого цвета" - к Белому.

Белое море расположено на северо-западе европейской части России. Оно омывает берега Республики Карелия, Архангельской и Мурманской областей. В чем особенность именно этого моря? Загорая на его побережье, вы получаете не месячный, а полугодовой загар, так как солнце на севере светит под другим углом. Вы не обгораете даже днем, но постепенно приобретаете красивый шоколадный оттенок, который останется с вами вплоть до весны.

Если вы приехали на Белое море в июне, то застанете белые ночи - здесь наступает полярный день. Вряд ли такое чудо природы можно встретить на Красном или Черном море, где уже около 6 часов вечера смеркается, а то и раньше. А еще на Белом море можно увидеть одно невероятно красивое природное явление - гало, то есть обруч вокруг солнца.

Любителям гастротуров точно придутся по душе местные деликатесы - мидии. В египетских и турецких ресторанах вам придется заплатить за них немалую сумму, а здесь мидии валяются на берегу - собирай сколько хочешь и готовь. Обычно турситы предпочитают их просто тушить на костре, пока они не откроются - вкусный и сытный экзотический ужин прямо на побережье!

А еще здесь всегда есть свободные места, а значит и драться за шезлонги и толпиться в воде не придется. Не увидите вы и надоевших зазывал с их беляшами, чурчхелой и кукурузой. Это настоящее переключение от городской суеты - только ты и Белое море! Да, может море и нельзя назвать теплым - максимум 19 градусов, но вода кристальная, смотреться в нее можно как в зеркало, ведь Белое море относится к самым чистым морям России.

