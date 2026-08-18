Секреты петербургского жилья: романтика мансард и фальшивые камины

Петербургское жилье — это не просто квадратные метры. Это особая атмосфера.

В Петербурге есть необычные планировки квартир, которые не найдешь в других городах.

Об особенностях планировок жилья в Северной столице "Городовому" рассказала урбанист, член ассоциации ландшафтных архитекторов России, управляющий партнер проектного бюро «Проект 1» Валентина Карпова.

Мансарды: романтика с юридическим подвохом

Мансарды стали появляться в Петербурге лет 20 назад. Раньше всё было просто: человек договаривался с городом, перестраивал чердак и получал классную квартиру под крышей.

Сейчас всё изменилось. Законы стали суровее.

"Сейчас реконструкция отдельно стоящих помещений запрещена. То есть, если мы делаем реконструкцию, мы должны делать реконструкцию всего здания. И это есть некое препятствие при легализации мансард. Поэтому не каждый чердак может стать мансардой без реконструкции. А реконструкцию здания сделать достаточно проблематично, даже невозможно", - говорит эксперт.

Чем чердак отличается от мансарды? Чердак — это холодное техническое помещение. Мансарде же нужны утепление, окна, вентиляция и шумоизоляция.

Миф о высоте: мансарда — это не всегда 6-й или 7-й этаж. В том же Пушкинском районе есть отличные мансарды на 2-м или 3-м этаже с видом на деревья и парки.

Жизнь под крышей: к чему нужно быть готовым

Жить прямо под крышей — это мечта романтика. Но у такой жизни есть своя цена.

Минусы мансард:

Жара летом. Крыша сильно нагревается на солнце. Без хорошего кондиционера не обойтись. Шум дождя. Без мощной шумоизоляции каждый ливень будет барабанить по голове. Подъем пешком. Во многих старых домах просто нет лифта. Подниматься на самый верх придется своими ногами. Протечки. Окна в крыше (велюксы) требуют идеального монтажа, иначе зимой они могут потечь из-за тающего снега.

Если вы хотите купить мансарду, внимательно проверяйте документы. Убедитесь, что объект оформлен легально.

Сюрприз с печами и каминами: камин есть, но топить нельзя

В старом фонде Петербурга часто можно найти настоящие камины. В документах (выписке из ЕГРН) всё выглядит отлично: «квартира с дровяным камином».

Но на практике вас может ждать сюрприз.

"Наличие дымоходов действующих и не действующих и наличие печей и каминов - это разные вещи. Тоже очень много каминов, которые по факту существуют по документам в выписке ЕГРН, но могут на деле быть замурованы, именно сама топка при проходе через вышерасположенную квартиру", - отмечает Валентина Карпова.

Совет: Перед покупкой квартиры с камином всегда вызывайте трубочиста или эксперта, чтобы проверить тягу и состояние дымохода по всей высоте дома.

Петербургская недвижимость требует внимания к деталям. Выбираете ли вы романтичную мансарду, квартиру с историческим камином или современный дом — всегда проверяйте документы и техническое состояние.

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