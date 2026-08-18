Секреты петербургского жилья: романтика мансард и фальшивые камины

В Петербурге есть необычные планировки квартир, которые не найдешь в других городах.
Об особенностях планировок жилья в Северной столице "Городовому" рассказала урбанист, член ассоциации ландшафтных архитекторов России, управляющий партнер проектного бюро «Проект 1» Валентина Карпова.
Мансарды: романтика с юридическим подвохом
Мансарды стали появляться в Петербурге лет 20 назад. Раньше всё было просто: человек договаривался с городом, перестраивал чердак и получал классную квартиру под крышей.
Сейчас всё изменилось. Законы стали суровее.
"Сейчас реконструкция отдельно стоящих помещений запрещена. То есть, если мы делаем реконструкцию, мы должны делать реконструкцию всего здания.
И это есть некое препятствие при легализации мансард. Поэтому не каждый чердак может стать мансардой без реконструкции.
А реконструкцию здания сделать достаточно проблематично, даже невозможно", - говорит эксперт.
Чем чердак отличается от мансарды? Чердак — это холодное техническое помещение. Мансарде же нужны утепление, окна, вентиляция и шумоизоляция.
Миф о высоте: мансарда — это не всегда 6-й или 7-й этаж. В том же Пушкинском районе есть отличные мансарды на 2-м или 3-м этаже с видом на деревья и парки.
Жизнь под крышей: к чему нужно быть готовым
Жить прямо под крышей — это мечта романтика. Но у такой жизни есть своя цена.
Минусы мансард:
- Жара летом. Крыша сильно нагревается на солнце. Без хорошего кондиционера не обойтись.
- Шум дождя. Без мощной шумоизоляции каждый ливень будет барабанить по голове.
- Подъем пешком. Во многих старых домах просто нет лифта. Подниматься на самый верх придется своими ногами.
- Протечки. Окна в крыше (велюксы) требуют идеального монтажа, иначе зимой они могут потечь из-за тающего снега.
Если вы хотите купить мансарду, внимательно проверяйте документы. Убедитесь, что объект оформлен легально.
Сюрприз с печами и каминами: камин есть, но топить нельзя
В старом фонде Петербурга часто можно найти настоящие камины. В документах (выписке из ЕГРН) всё выглядит отлично: «квартира с дровяным камином».
Но на практике вас может ждать сюрприз.
"Наличие дымоходов действующих и не действующих и наличие печей и каминов - это разные вещи.
Тоже очень много каминов, которые по факту существуют по документам в выписке ЕГРН, но могут на деле быть замурованы, именно сама топка при проходе через вышерасположенную квартиру", - отмечает Валентина Карпова.
Совет: Перед покупкой квартиры с камином всегда вызывайте трубочиста или эксперта, чтобы проверить тягу и состояние дымохода по всей высоте дома.
Петербургская недвижимость требует внимания к деталям. Выбираете ли вы романтичную мансарду, квартиру с историческим камином или современный дом — всегда проверяйте документы и техническое состояние.
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