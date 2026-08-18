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Ошибка, из-за которой мы теряем самых близких людей: мудрый Хайям предостерегал от нее 1000 лет назад – за это время ничего не изменилось

Опубликовано: 18 августа 2026 21:16
 Проверено редакцией
Ошибка, из-за которой мы теряем самых близких людей: мудрый Хайям предостерегал от нее 1000 лет назад – за это время ничего не изменилось
Ошибка, из-за которой мы теряем самых близких людей: мудрый Хайям предостерегал от нее 1000 лет назад – за это время ничего не изменилось
Городовой ру
Мудрые слова, проникающие в душу

В рубаи Омара Хайяма находит отражение глубокая философская мысль об отношениях и ошибках, совершаемых людьми под влиянием слабостей:

Как часто, в жизни ошибаясь, теряем тех, кем дорожим. Чужим понравиться стараясь, порой от ближнего бежим. Возносим тех, кто нас не стоит, а самых верных предаем. Кто нас так любит, обижаем, и сами извинений ждем

Эти строки призывают к осознанию ценности подлинных связей и к честности перед самим собой. Хайям акцентирует внимание на том, что зачастую люди стремятся к одобрению со стороны тех, кто к ним безразличен, игнорируя при этом тех, кто испытывает к ним искренние чувства. Человеческая слабость проявляется в стремлении к признанию, порой ценой утраты подлинных эмоций.

Поэт подчеркивает легкость, с которой можно предать верных друзей или причинить боль близким, не осознавая их значимости. Наиболее парадоксальным является ожидание извинений от тех, кого мы сами обидели.

Хайям призывает к переоценке ценностей: для предотвращения подобных ошибок крайне важно осознавать истинную ценность людей и беречь тех, кто находится рядом.

Ранее мы рассказали, что может разрушить дружбу.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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