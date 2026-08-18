Ошибка, из-за которой мы теряем самых близких людей: мудрый Хайям предостерегал от нее 1000 лет назад – за это время ничего не изменилось

Новости по теме

"Сюрпризов" точно не будет: что нужно учитывать при выборе отеля для отдыха - ошибки допускает каждый

Перейти

Что рушит дружбу в один миг: Хайям назвал главную причину – разводит людей, как в море корабли

Перейти

Нумерологический гороскоп на 18 августа: затронет финансы, здоровье, отношения и работу - что ждет избранных

Перейти

Вот почему никогда нельзя лить слезы о прошлом: мудрый Омар Хайям дал четкий ответ — теперь ваша жизнь не будет прежней

Перейти

Ошибки, которые нельзя допускать в поезде - это влияет на комфортность поездки: правила нарушает каждый

Перейти