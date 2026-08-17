Что рушит дружбу в один миг: Хайям назвал главную причину – разводит людей, как в море корабли

Творчество выдающегося мыслителя Омара Хайяма обладает непреходящей ценностью для всего человечества. Рубаи автора, отличающиеся пронзительностью, поражают своей глубиной, лаконичностью, образностью и гибким ритмом. Хайям мастерски выражал свои идеи всего в четырех строках.
Философ критически относился к устоявшимся общественным нормам, религиозным догмам и порокам. Хайям рассматривал мир как преходящее явление и призывал ценить его красоту, не забывая о значимости человеческого существования.
Лаконичность и художественная мощь обеспечили поэту литературное бессмертие. В одном из своих четверостиший философ объяснил, что способно мгновенно разрушить дружбу. Он полагал, что внезапное обретение богатства может кардинально изменить характер человека.
Он был хороший, верный, добрый друг. Но тут — удача! — целый золота сундук Добыл он. И приятелей былых не узнаёт и Проходит мимо, как напыщенный индюк.
Хайям подчеркивает, что неожиданное обогащение негативно влияет на поведение человека. Резкое увеличение дохода способно менять его характер, заставляя забывать о дружбе, что проявляется в высокомерном поведении и надменности.
Хайям выражает убеждение, что истинная ценность заключается не в материальном достатке, а в человеческих качествах, которые должны оставаться неизменными независимо от внешних обстоятельств.
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