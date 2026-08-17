Городовой / Новости Петербурга / Что рушит дружбу в один миг: Хайям назвал главную причину – разводит людей, как в море корабли
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Бычье сердце» – в далеком прошлом: в сезоне 2026 в полном восторге от этого экзота – необычный цвет и медовый вкус Новости Петербурга
«570 человек на «Лингвистике» и штурм Политеха: как Петербург переживает абитуриентский рекорд Новости Петербурга
Лучше Сочи и Крыма: российский курорт с чистыми пляжами и лазурной водой - здесь мало туристов Полезное
История Фонтанки: почему главную реку Петербурга раньше называли Безымянной и при чем тут трубы Летнего сада Новости Петербурга
Копеечная замена ламината: пол тёплый даже в ванной — стелить 7 минут, а служит вечно Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Лайфхак Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Что рушит дружбу в один миг: Хайям назвал главную причину – разводит людей, как в море корабли

Опубликовано: 17 августа 2026 21:16
 Проверено редакцией
Что рушит дружбу в один миг: Хайям назвал главную причину – разводит людей, как в море корабли
Что рушит дружбу в один миг: Хайям назвал главную причину – разводит людей, как в море корабли
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Творчество выдающегося мыслителя Омара Хайяма обладает непреходящей ценностью для всего человечества. Рубаи автора, отличающиеся пронзительностью, поражают своей глубиной, лаконичностью, образностью и гибким ритмом. Хайям мастерски выражал свои идеи всего в четырех строках.

Философ критически относился к устоявшимся общественным нормам, религиозным догмам и порокам. Хайям рассматривал мир как преходящее явление и призывал ценить его красоту, не забывая о значимости человеческого существования.

Лаконичность и художественная мощь обеспечили поэту литературное бессмертие. В одном из своих четверостиший философ объяснил, что способно мгновенно разрушить дружбу. Он полагал, что внезапное обретение богатства может кардинально изменить характер человека.

Он был хороший, верный, добрый друг. Но тут — удача! — целый золота сундук Добыл он. И приятелей былых не узнаёт и Проходит мимо, как напыщенный индюк.

Хайям подчеркивает, что неожиданное обогащение негативно влияет на поведение человека. Резкое увеличение дохода способно менять его характер, заставляя забывать о дружбе, что проявляется в высокомерном поведении и надменности.

Хайям выражает убеждение, что истинная ценность заключается не в материальном достатке, а в человеческих качествах, которые должны оставаться неизменными независимо от внешних обстоятельств.

Ранее мы рассказали, почему не стоит горевать о прошлом.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью