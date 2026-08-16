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Вот почему никогда нельзя лить слезы о прошлом: мудрый Омар Хайям дал четкий ответ — теперь ваша жизнь не будет прежней

Опубликовано: 16 августа 2026 21:16
 Проверено редакцией
Вот почему никогда нельзя лить слезы о прошлом: мудрый Омар Хайям дал четкий ответ — теперь ваша жизнь не будет прежней
Вот почему никогда нельзя лить слезы о прошлом: мудрый Омар Хайям дал четкий ответ — теперь ваша жизнь не будет прежней
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Произведения Омара Хайяма сохраняют свою актуальность в современном обществе, что свидетельствует об их непреходящей ценности. В творчестве персидского поэта можно найти ответы на многие жизненные вопросы, обрести душевное равновесие и определить верное направление.

Несмотря на то, что жизнь многих людей наполнена тревогой и печалью, великий мудрец предлагает ценный совет:

Не оплакивай, смертный, вчерашних потерь, Дел сегодняшних завтрашней меркой не мерь, Ни былой, ни грядущей минуте не верь, Верь минуте текущей — будь счастлив теперь

Зачастую люди склонны жить прошлым, постоянно переживая о произошедших событиях. Важно осознать, что прошлое неизменно, и сосредоточиться на настоящем моменте.

Аналогичный подход применим и к будущему. Стоит отбросить беспокойства и наслаждаться текущей жизнью. Эта простая истина способствует достижению долгожданного счастья и позволяет избежать концентрации на негативе.

Ранее мы рассказали, в чем причина постоянной усталости.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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